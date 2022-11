Que faudra-t-il aux Sénateurs?

Les journées se suivent et se ressemblent pour les Sénateurs d’Ottawa qui continuent de décevoir en cette saison 2022-2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’équipe a encaissé un troisième échec d’affilée, mercredi, baissant pavillon 4 à 1 devant Mark Stone et les Golden Knights de Vegas. Pendant que l’ancien capitaine des «Sens» ouvrait la marque pour aider les vainqueurs à consolider leur place au sommet de la section Pacifique, les hommes de l’entraîneur-chef D.J. Smith n’ont pu se sortir de leur torpeur malgré 40 tirs décochés sur le gardien Logan Thompson. Avec une fiche de 2-10-1 à ses 13 derniers rendez-vous, le club ontarien ne fait rien pour assurer le poste de son instructeur.

«Tout ce que je peux demander aux joueurs a été bien accompli. Nous essayons, sans aucun doute. Pour diverses raisons, les gardiens des autres équipes ont été très solides et nous avons été incapables de marquer souvent, a déclaré Smith, tel que rapporté par le quotidien "Ottawa Sun". On a eu plusieurs opportunités de compter et on a trouvé le moyen de perdre.»

Le constat est similaire du côté du capitaine Brady Tkachuk, qui a totalisé 22 points en 19 parties cette année.

«Nous avons eu de bonnes séquences et de bons matchs, mais les résultats ne sont pas là, a-t-il dit. Il s’agit d’une ligue où les points et les résultats font foi de tout. Nous ne les obtenons pas actuellement.»

Une première

S’il y a cependant un joueur qui a des raisons de se réjouir à l’intérieur du vestiaire, c’est la recrue Jake Sanderson. Le défenseur ayant récolté 10 points et conservé un différentiel de +4 jusqu’à maintenant a enfilé l’aiguille pour la première fois de sa carrière dans la LNH, mercredi.

«Je suis juste heureux d’avoir marqué et que cela soit derrière moi. C’était très bien, a précisé celui qui s’est exécuté sous les yeux de son père. Je sais que ma famille regarde toutes les rencontres, mais je suis très chanceux d’avoir pu compter sur lui ici.»

Les Sénateurs poursuivront leur périple dans l’Ouest en affrontant les Ducks d’Anaheim, vendredi. Ils le termineront dimanche au domicile des Kings de Los Angeles.