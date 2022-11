Un accueil chaleureux du côté des policiers du SPVM pour Fady Dagher

Jouissant d’une « excellente réputation » et surfant sur une récente « vague de popularité », le nouveau chef de la police de Montréal Fady Dagher semble être accueilli avec beaucoup de positivisme au sein de ses nouvelles troupes.

« Je pense que Fady va nous amener là où on n’a plus le choix d’aller, lance un policier, qui comme tous ses confrères, se confie sous le couvert de l’anonymat. On le dit depuis des années qu’il faut mettre plus l’accent sur le communautaire, je pense que son arrivée envoie un statement et je pense que c’était le but. C’est sa marque de commerce, la police de proximité. »

Les nombreux policiers consultés par Le Journal jeudi sont en grande majorité satisfaits de cette nouvelle nomination puisque Fady Dagher semble avoir laissé une bonne impression à peu près partout où il est passé.

« Quand il était au SPVM, les gens voulaient travailler avec lui, confie un officier. Puis, il est allé à Longueuil, où il a brassé la cage de bien du monde. Ça aurait pu casser, mais ça a passé. Il s’est fait encore plus d’amis et il a été partout dans les médias. Il s’est bâti une excellente réputation. »

Le tout pour le tout

Considérant qu’il n’a pas postulé pour le poste, qu’il subira une réduction de salaire, qu’il sera davantage sur la sellette et qu’il a signé un contrat moins long, plusieurs croient qu’il tente « le tout pour le tout » en acceptant un tel défi.

Certains agents du SPVM se demandent toutefois si leur nouveau chef ne surfe pas simplement sur une « vague de popularité », lui qui s’est retrouvé dans les médias à de nombreuses reprises au cours des derniers mois pour diverses initiatives innovantes.

« C’est sûr que son succès à Longueuil et le fait qu’on ait vu sa face partout récemment a probablement joué dans la balance, croit un policier. Chef à Montréal, ce sera son vrai défi. Ce sera intéressant de voir ça aller. »

Brûler ses ailes

L’ancien enquêteur du SPVM André Gélinas abonde dans le même sens, lui qui estime que le chef Dagher n’aura pas le choix d’implanter ses succès de Longueuil à Montréal s’il veut réussir. Mais le pari peut être risqué.

« Quand tu es chef à Montréal, soit tu réussis, soit tu te brûles les ailes », estime-t-il.