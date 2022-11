Un Marché de Noël allemand plus festif que jamais à Québec

La 15e édition du Marché de Noël allemand dans le Vieux-Québec s’annonce plus festive que jamais, après une pause forcée de deux ans sur l’animation : les organisateurs annoncent plusieurs nouveautés.

«Cette édition sera particulièrement festive. Parce que ça fait deux ans que nous n’avons pas pu la fêter tel qu’on a l’habitude de le faire», a exprimé la présidente du Marché de Noël allemand de Québec, Britta Kröger, lors d’une conférence de presse pour marquer l’ouverture de l’événement, à l’hôtel de ville de Québec.

Les organisateurs étaient fébriles de retrouver l’ambiance qui fait la renommée du Marché, après deux ans de restrictions sanitaires qui ont empêché de présenter de l’animation.

Incontournable

Pour le maire, Bruno Marchand, le Marché est maintenant devenu un incontournable. «Québec ne pourrait pas se passer de son marché allemand. C’est le plus beau en Amérique du Nord et il sera le plus beau au monde», a-t-il prédit. «Ça va sentir la fête, la vie, une ville qui bouge, qui aime le monde, qui se rassemble.»

Plusieurs nouveautés sont inscrites à la programmation pour cette édition 2022, toujours gratuite, qui se déroulera du 24 novembre au 23 décembre, dans le Vieux-Québec.

Nouveautés

Il y aura un château du père Noël en réplique du Château Frontenac où les petits pourront se faire prendre en photo avec le célèbre personnage. «Ces photos vont faire le tour du monde. C’est une publicité incroyable pour notre ville et le Château Frontenac», s’est enthousiasmée Mme Kröger.

Aussi, on présentera un parcours de cadeaux surdimensionnés avec cadeau mystère, une déambulation de marionnettes géantes dans le Vieux-Québec et un bar à place D’Youville.

Le Marché prend place sur cinq sites : place D’Youville, les Jardins de l’Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne, la Place d’Armes et le nouvel emplacement du monum à Samuel de Champlain, sur la terrasse Dufferins. Seul le site de la Place de l’Hôtel-de-Ville n’est pas occupé cette année, en raison du chantier qui a cours.

Le Marché de Nöel allemand a apporté des retombées de 8,6 millions $ en 2019 pour un budget de 1 million $.