Une performance pratiquement historique d’Ilya Sorokin

Le gardien des Islanders de New York Ilya Sorokin semble à l’aise quand il reçoit beaucoup de tirs durant un match et il a réalisé en quelque sorte tout un exploit en se dressant devant Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton.

• À lire aussi: William Carrier embrasse son nouveau rôle

• À lire aussi: Alexander Ovechkin continue d’ajouter à sa légende

Dans le gain de 4 à 0 des siens, le héros de la soirée a repoussé 49 rondelles. Il s’agit du troisième plus haut total d’arrêts recensés pour un blanchissage réussi par les Islanders : seuls Glenn Healy (51), le 16 janvier 1990, et Jaroslav Halak (50), le 15 février 2018, ont fait mieux. Aussi, le Russe a stoppé au moins 40 tirs dans une quatrième partie cette saison. Il a réussi un jeu blanc de 41 arrêts aux dépens des Rangers de New York le 26 octobre, en plus de vaincre les Flames de Calgary le 7 novembre à la suite de 46 lancers bloqués.

Avec un taux d’efficacité de ,934, il constitue l’une des explications des succès de sa formation. Cette dernière occupe le deuxième échelon de la section Métropolitaine avec 26 points.

«Quand vous jouez, vous ne pensez pas au nombre de tirs. Je sais que c’est trop, mais ce fut une bonne rencontre pour moi», a affirmé Sorokin à NHL.com.

«Maintenant, je peux me sentir tout croche le lendemain, qui sera un autre jour», a-t-il ajouté au site des Islanders.

Auteur d’un 12e coup de pinceau en carrière, l’athlète de 27 ans a aussi laissé McDavid et les Oilers totalement médusés.

«On ne s’attend jamais à être victime d’un blanchissage», a répondu le numéro 97 d’Edmonton sur le brio du gardien.

«Envoyer 49 lancers sur quelqu’un, c’est qu’on essaie de faire chaque match. On n’a pas trouvé une faille chez lui», a renchéri le pilote Jay Woodcroft.

Le club new-yorkais tentera de poursuivre son bon travail en visitant les Blue Jackets de Columbus, vendredi.