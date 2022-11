Ville de Québec: le conseiller Jean-François Gosselin surpris à regarder le soccer en pleine séance à l'hôtel de ville

Le conseiller responsable des sports à la Ville de Québec a été surpris en train de regarder le match du Canada à la Coupe du monde de soccer, en pleine séance dans la salle du conseil.

Mercredi, le Canada affrontait la Belgique dans son match d'ouverture à la Coupe du monde de soccer au Qatar. Ce match tombait en plein au moment où les élus étaient réunis dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Québec, pour une séance d'un plénier durant lequel les fonctionnaires venaient parler de l'état du réseau d'infrastructures municipales.

Or, des images de TVA ont capté l'écran de l'ordinateur de Jean-François Gosselin, sur lequel on apercevait clairement le terrain et la joute en cours.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Le principal intéressé a plaidé coupable, au micro de TVA Nouvelles. «Je suis coupable, j'ai été incapable de résister», a-t-il admis. S'il tenait à être au plénier, même si le sujet lui est bien connu, il a tout de même ouvert son écran pour assister en direct au tir de pénalité canadien, à la huitième minute de jeu. «Ils l'ont manqué, malheureusement, mais j'ai pas manqué cet instant-là. Je l'ai capturé, je suis coupable. Je suis capable de faire deux choses en même temps, je vous rassure. Mais go Canada, pour la suite!»

Questionné sur cet écart de conduite, le maire a refusé de blâmer le conseiller.

«Avant de lancer la pierre à un élu qui n'est pas exactement sur la tâche pendant les conseils de ville et les pléniers, je vais me garder une gêne. Parce que ce que j'ai vu, tous partis confondus, ça arrive qu'il y a des élus qui vont sur Facebook, qui font des messages, qui pour des raisons personnelles doivent répondre à des enjeux.»

Il admet que cela lui arrive aussi. Il assure que les élus, dont M. Gosselin, «font leur travail».