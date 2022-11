8 rabais monstres du Vendredi fou!

Les meilleures offres de l’année sont enfin disponibles chez Outgo! C’est le mois de novembre et nos rabais du Vendredi fou promettent de vous en mettre plein la vue. Les expériences que nous vous proposons dans cet article vous laisseront des souvenirs indélébiles, c’est garanti. Sautez sur cette occasion en or de faire plaisir à votre entourage ou simplement, de vous gâter. Vous le méritez!

Ces expériences hors de l’ordinaire sauront surprendre vos proches à Noël, à leur anniversaire ou lors de toute occasion spéciale pendant laquelle vous souhaitez tout simplement leur montrer votre affection d’une façon des plus originales. Profitez des meilleures aubaines du Vendredi fou pour préparer votre liste de cadeaux du temps des fêtes!

Jeu d'évasion unique avec SOS Aventures

Cette activité de jeu d’évasion est idéale pour une sortie familiale ou en amoureux, pour resserrer les liens entre collègues ou simplement pour se distraire entre amis. Choisissez parmi plusieurs scénarios empreints de mystère et faites équipe afin d’élucider des énigmes dans un décor épatant!

Affronterez-vous les sorcières maléfiques de l’ordre de Balthazar ou viendrez-vous plutôt en aide au roi Justin contre un dragon vengeur? Réussirez-vous à prévenir une invasion de nains sur terre ou à retrouver le marteau de Thor afin de sauver un monde parallèle de la destruction totale? Saurez-vous atteindre la grotte de Barbe Rousse pour vous emparer de son trésor avant que l’île magique ne disparaisse de la carte?

Profitez de ce solde du Vendredi fou en vous offrant cette activité abracadabrante qui vous permettra de vous évader en groupe à Québec ou à Saint-Jérôme.

Menu tartare complet pour deux personnes

Vivez un moment inoubliable dans l'ambiance unique du très connu restaurant Le Galopin. Votre expérience démarre par deux apéritifs accompagnés, en entrée, d'une planche de dégustation à partager. Après cette mise en bouche, vous aurez l'opportunité de savourer un de leurs populaires tartares parmi leur vaste sélection.

En plus, une bouteille de vin sélectionnée par le sommelier complète votre souper gastronomique. Avec ce forfait exclusif, vous avez carte blanche sur les choix d'apéros, de planches de dégustation et de tartares.

Essayez le fameux menu tartare pour deux avec apéritif et bouteille de vin du restaurant Le Galopin situé à deux pas des ponts à Québec!

Forfait massage pour deux personnes

Évadez-vous du stress de votre quotidien grâce aux massages du Studio Orchidée à Montréal. Ce forfait massage pour deux personnes vous fera vivre une expérience mémorable et unique, en couple ou entre amis! À votre arrivée, un massothérapeute vous accueille chaleureusement et vous guide vers une belle salle double spécialement conçue pour les massages en duo.

Ensuite, choisissez parmi une vaste sélection de massages: coquillages chauds, lomi lomi, pierres chaudes, suédois, thérapeutique ou tissus profonds. Après votre massage apaisant, prolongez votre moment de détente avec un thé relaxant. En bonus, un petit cadeau local vous est offert pour que vous puissiez vous dorloter à la maison.

Jetez un œil à ce magnifique forfait de massage en duo et profitez du meilleur prix de l'année avec le solde du Vendredi fou 2022!

Festin de sushis à Montréal et à Laval

Pour un tête-à-tête avec votre partenaire, un anniversaire ou un repas d'affaires, le restaurant Kyomi vous promet un moment inoubliable. Découvrez les classiques de la cuisine asiatique dans un décor zen, moderne et coloré en plein cœur de Laval et de Montréal.

Au menu, dégustez des apéritifs aux crevettes, des tempuras, de délicieux sushis et un dessert au choix. Vous bénéficiez également en exclusivité de deux cocktails signature pour vous et votre invité.

À l'occasion du Vendredi fou, ne manquez pas notre meilleure offre pour un repas de sushis pour 2 personnes du restaurant Kyomi!

Simulateur de course automobile à Québec

Devenir pilote de course est désormais possible grâce à la réalité virtuelle! Pendant près d’une heure, prenez le volant à bord de votre voiture de rêve pour vivre de l’adrénaline à l’état pur. Choisissez un parcours parmi plus de 140 circuits à travers le monde, tous plus époustouflants les uns que les autres. Après 20 minutes de formation, vous êtes prêt pour votre course en solo, qu’il s’agisse de rallye, de course sur piste ou de formule 1.

La technologie de vérins de SimRace, offrant un débattement de 400 millimètres par seconde, rend l’expérience réaliste au point d’expérimenter les sensations authentiques vécues par les pilotes professionnels.

Profitez de ce rabais du Vendredi fou pour offrir une expérience de simulation automobile incomparable à votre ado ou à votre patron. Vous compterez assurément des points!

Soins complets du visage et petites douceurs

La clinique médico-esthétique Changement Visuel, à Brossard, vous traite aux petits oignons lors d’un traitement facial spécifique complet. Fermez-vous les yeux et imaginez-vous un instant. Un café espresso de qualité supérieure et des petits gâteaux sont à la portée de votre main. Une professionnelle passionnée par son métier commence votre traitement par un nettoyage du visage à la vapeur utilisant des extraits de plantes médicinales. Ce soin nettoie votre peau en profondeur, en plus de la rajeunir.

S'ensuit un traitement de microdermabrasion qui retire les peaux mortes et ajuste les teintes inégales créées par les taches. Pour clore votre séance, un sérum IS Clinical et un masque au collagène sont appliqués sur votre peau afin de l’hydrater et d'améliorer votre circulation sanguine. Sincèrement, c'est votre peau qui vous dira merci!

Laissez-vous finalement gâter grâce à ce super forfait de traitement facial spécifique complet. Encore une belle occasion du Vendredi fou 2022!

Expérience de vol en aéronef d’AirPro Gyro

Hybride allemand entre l’avion et l’hélicoptère, l’autogire est l’aéronef par excellence pour vous initier aux joies du pilotage dans les airs. Envolez-vous pour 30, 45 ou 60 minutes en compagnie d’un instructeur-pilote qui vous aura préalablement formé sur les techniques de vol dans une ambiance à la fois professionnelle et légère.

Si vous-même ou l’un de vos proches a toujours rêvé de piloter un avion, ne cherchez pas plus loin! Qu’il s’agisse de votre première expérience de vol, que vous souhaitiez parfaire votre technique ou encore voler pour le plaisir de planer au-dessus de paysages à couper le souffle, ce forfait d’AirPro Gyro s’ajuste à tous les besoins.

Cette expérience de vol en autogire restera gravée dans les mémoires. Offrez-la en cadeau facilement pendant le Vendredi fou!

Affrontez des ennemis en réalité virtuelle

Hordes de zombies, station spatiale militaire, monde contraire aux lois de la physique: choisissez votre jeu et mettez vos compétences à l'épreuve. C'est l'activité parfaite pour ceux qui veulent essayer quelque chose de neuf et de passionnant! Pendant toute la durée de votre expérience de réalité virtuelle en déplacement libre, vous serez en mesure de communiquer avec vos amis en faisant face à des défis ensemble!

Votre aventure immersive a lieu dans un gigantesque aréna de 200 mètres carrés à Montréal. Ce forfait de Zero Latency convient parfaitement aux groupes et aux fêtes de famille.

Découvrez un nouvel univers avec Zero Latency! Ce forfait en rabais lors du Vendredi fou se donne bien pour Noël!

Que vous vouliez vous divertir, vivre des émotions fortes ou vous détendre, que vous soyez à la recherche d’activités à faire seul, en couple, entre collègues ou entre amis, ce catalogue est conçu pour combler toutes vos attentes à l'occasion des soldes du Vendredi fou 2022!