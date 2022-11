Achetons localement

Le 17e Salon des artisans de Québec, l’incontournable événement de métiers d’art, s’ouvre aujourd’hui au Centre de foires de Québec pour se poursuivre jusqu’au 4 décembre. Plus de 150 artisans passionnés et talentueux vous accueilleront afin de vous faire découvrir objets artisanaux, œuvres d’art uniques et produits du terroir. Une magnifique occasion de magasiner pour les fêtes et d’encourager l’achat local du même coup. Le salon sera ouvert du lundi au mercredi de 11 h à 18 h, les jeudis et vendredis de 11 h à 21 h et les samedis et dimanches de 10 h à 17 h. Je vous rappelle que l’entrée et le stationnement sont gratuits au Centre de foires. Bon magasinage !

Le positivisme

Photo courtoisie

Le Manoir de la Rivière de Cap-Rouge, résidence pour aînés, a fêté sa doyenne le 22 novembre dernier. Irène Bilodeau (photo), qui est née le 28 novembre 1919. L’aînée d’une famille de 13 enfants a travaillé à la Dominion Corset comme couturière et utilisait les tissus récupérés de la ville de Québec pour habiller ses enfants. Son secret de longévité est d’être toujours positive, de ne jamais être dépassée par les événements et d’être mobilisée dans tout ce qu’elle entreprend. Même à son âge, elle joue du piano, regarde la télévision et lit les journaux. Bref, une belle vie bien remplie. Irène peut se vanter d’avoir une bonne santé et d’avoir surtout une descendance de cinq générations.

La recette secrète

Photo courtoisie

L’Association Italo-Québec a fièrement souligné, le 10 novembre dernier au restaurant Le Michelangelo, les anniversaires de naissance de plusieurs de ses membres qui ont atteint, voir même dépassé, le cap des 90 ans. Les voici sur la photo. De gauche à droite : Ermes Mocchiutti (97 ans), son épouse Danira Maur Mocchiutti (92 ans), Carla Peirolo Peressini (92 ans), Angelina Cester Mogotto (90 ans) Carlo Marzaro (93 ans) Dorina Baron Vuerich (97 ans), Guglielmo Benvenuti (92 ans). Absents de la photo : Luigi Toffoli (90 ans), Padre Leonello Signorati (90 ans) et Luigi Ritondo (96 ans). Je pense que la preuve est faite que la diète méditerranéenne et le bon vin fonctionnent vraiment !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 novembre 1997. Trois ans après avoir aidé les Rangers de New York à remporter leur première coupe Stanley depuis 1940, Mark Messier revient au Madison Square Garden pour la première fois après avoir signé avec les Canucks de Vancouver pendant l’intersaison. Messier pleure sur le banc lors d’un hommage vidéo, puis marque un but en échappée et est nommé la première étoile du match dans la victoire de 4-2 de Vancouver.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel « Mike DeWay » Lavoie (photo), chanteur de blues de Québec, 67 ans... François Tremblay, ex-président des opérations de la Société des établissements de jeux du Québec, 64 ans... Jean Gagnon, ex-défenseur des Remparts (1973-74 à 1975-76) 66 ans... Sébastien Benoît, animateur de télé et de radio, au Québec, 50 ans... Gilbert Delorme, hockeyeur québécois de 1981-90 avec le Canadien (1981-1983), les Blues, les Nordiques (1985-1987), 60 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 novembre 1997 Barbara (photo), 67 ans, auteure-compositrice-interprète française (L’Aigle Noir, Dis, quand reviendras-tu)... 2020 : Marc-André Bédard, 85 ans, ex-ministre péquiste. Élu député de Chicoutimi en 1973, il a notamment occupé les fonctions de ministre de la Justice et de vice-premier ministre... 2020 : Diego Maradona, 60 ans, légende argentine du soccer... 2019 : André Bisson, 90 ans, directeur et professeur en administration des affaires à l’Université Laval et aussi directeur de l’Institut des banquiers canadiens... 2018 : Claude Péloquin, 76 ans, poète, écrivain, auteur-compositeur-interprète, scénariste et réalisateur québécois... 2012 : Earl « Speedo » Carroll, 75 ans, chanteur américain avec le groupe The Cadillacs... 2011 : Vassili Alexeiev, 69 ans, haltérophile soviétique... 2004 : Arthur Hailey, 84 ans, écrivain britannique... 2001 : Claude Saint-Denis, 66 ans, mime québécois... 1990 : Gaétan Labrèche, 59 ans, comédien québécois... 1974 : U Thant, 65 ans, 3e secrétaire général des Nations unies.