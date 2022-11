«Canada’s Drag Race»: une apparition de Justin Trudeau acclamée

Le premier ministre Justin Trudeau a fait une apparition remarquée vendredi à «Canada’s Drag Race: Canada vs. The World», devenant alors le premier homme d’État à assister à l’une des variantes de cette compétition.

Le dirigeant est arrivé en milieu d’émission sous les acclamations des participantes, qui étaient visiblement surprises de le voir s’arrêter à leur atelier.

«Je suis navrée de vous interrompre lors d’une journée si importante, mais comme on a ici les meilleures queens du monde entier, on a pensé que vous méritiez un accueil approprié», a lancé la présentatrice Brooke Lynn Hytes avant son apparition.

M. Trudeau s’est dit ravi d’être le premier dirigeant à faire ses premiers pas à l’émission et espère qu’il ne sera pas le dernier.

«Il est grand temps d’aller au-delà de la tolérance et de parler d’amour et d’acceptation. Il est temps d’apprendre et de se questionner. Voilà comment on bâtit une société résiliente. C’est l’objectif du Canada et il y a du pain sur la planche», a-t-il notamment déclaré.

Le premier ministre n’a pas hésité à se prêter au jeu en demandant à la blague s’il allait voir RuPaul – qui anime l’émission d’origine aux États-Unis, «RuPaul’s Drag Race» – suscitant les rires des participantes.

«Qu’un dirigeant mondial soit à l’atelier pour nous parler, c’est incroyable. T’es une vraie queen Justin Trudeau», a réagi la drag queen Ra’Jah O’Hara.

«Je l’adore vraiment. C’est quelqu’un qui a facilité l’immigration des gens qui en avaient besoin. Ils ont l’opportunité d’avoir une meilleure vie grâce à lui. Le voir être ici, ça fait beaucoup de bien», a expliqué Stéphanie Prince, les larmes aux yeux.

Le chef d’État a également échangé quelques mots en français en s’adressant directement à Rita Baga, seule drag queen originaire du Québec.

Rappelons que si Justin Trudeau est le premier dirigeant à apparaître dans cette émission, il n’est pas le premier politicien puisque Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a fait un passage dans la version américaine en juin dernier.

Un nouvel épisode de «Canada’s Drag Race: Canada vs. The World» est disponible sur Crave chaque vendredi à 21 h.