Cinq vins rouges «de soif» pour recevoir à petit prix

Trouver le vin passe-partout qui plaira à tous les membres de la famille est un joyeux défi. Ajoutons à cela les contraintes que pose la cuisine traditionnelle du temps des Fêtes – entre la tourtière, la dinde aux atocas, le ragoût de pattes, les betteraves marinées et le ketchup aux fruits – et la tâche prend des allures de mission impossible. Et pourtant...

Pour augmenter vos chances de succès avec ce pot-pourri de saveurs et de textures, oubliez les gros rouges puissants : la sucrosité des marinades et du fameux pâté mexicain feront paraître les tanins durs et anguleux. Misez plutôt sur des vins suaves, plutôt souples que tanniques, comme les cinq rouges commentés ici. Vous vous régalerez à peu de frais.

Santé !

Badenhorst Family Wines, Swartland 2021, Papegaai Red

★★★1⁄2 | $$ | 21,15$ | Afrique du Sud 13 % | <1,2 g/L

Photo courtoisie

La région viticole de Swartland possède un charme suranné. Ses vins aussi. Ceux d’Adi Badenhorst ont toujours un petit je-ne-sais-quoi, dans toutes les gammes de prix. Ce rouge de soif doit son originalité à un assemblage inusité (grenache noir, chenin blanc, syrah et tinta barroca) que Badenhorst fermente sans ajout de levure et sans pousser l’extraction tannique. Le résultat est un rouge juteux et plein de vitalité, presque perlant; bourré de fruit et relevé de notes de menthol et de kirsch en finale.

Code SAQ : 15015580

Les Bacchantes, R1 2021

★★★ | $1⁄2 | 17,15$ | IGP Vin du Québec 12,5 % | 1,4 g/L

Photo courtoisie

Les efforts communs de Geneviève Thisdel (dans les vignes) et de Thomas Lahoz (au chai) ont porté fruit dès leur premier millésime dans ce domaine d’Hemmingford, au sud de Montréal. Gouleyant et gorgé de fruit, le R1 est composé à 100 % de marquette, un hybride dont la souplesse et les arômes de fruits noirs, de poivre et de violette devraient plaire à l’amateur de gamay, le célèbre cépage du Beaujolais. Un must à l’apéro, avec une planche de charcuteries, et à table, avec le pâté à la viande.

Code SAQ : 14455436

Vinos Valtuille, Bierzo 2020, Pago de Valdoneje

★★★ | $1⁄2 | 15,85$ | Espagne 14 % | 2,2 g/L

Photo courtoisie

Dimas García Canedo a fondé son petit domaine en 1999 à Valtuille de Abajo, au cœur de l’appellation Bierzo. Ce vin rouge qu’il produit aujourd’hui avec ses enfants, Elena et Marcos, est issu de vignes de mencía de 85 ans. L’âge des vignes contribue sans doute à la concentration naturelle du Pago de Valdoneje, dont le grain tannique est velouté, mais assez dense et relevé de saveurs intenses de mûre, de violette et de confiture de cerise, qui persistent en une finale chaleureuse et rassasiante.

Code SAQ : 14297562

Clos des Fous, Itata 2021

★★★ | $1⁄2 | 19,35$ | Chili 13 % | <1,2 g/L

Photo courtoisie

Pedro Parra se consacre à la caractérisation des terroirs viticoles chiliens depuis 2003. Les cinsault, pais, carignan et syrah qui composent cette cuvée proviennent du secteur d’Itata, bien au sud de Santiago. Tout pimpant de jeunesse et de fraîcheur, le 2021 conjugue la légèreté et le fruit du cinsault (85 %), les accents fumés du pais, les notes florales et la tenue du malbec et la vigueur du carignan. La bouche est affriolante, mais elle ne manque pas non plus de tenue. Un bon vin rouge authentiquement chilien, vendu à prix attrayant.

Code SAQ : 12797686

Cinco Leguas, Vinos de Madrid 2021, La Maldición, Tinto Fino

★★★1⁄2 | $1⁄2 | 17,50$ | Espagne 13,5 % | 1,4 g/L

Photo courtoisie

Rien de mieux pour amorcer votre redécouverte du terroir espagnol que ce rouge issu de très vieilles vignes (entre 60 et 100 ans) de tempranillo, cultivées en altitude, au sud-est de Madrid. Marc Isart fermente le tout en cuves béton et en fûts de chêne neutre, sans pousser l’extraction. Le 2021 est une explosion de saveurs en bouche. Encore super jeune et animé d’une pointe de gaz, le vin développe dans le verre un éventail complexe d’arômes fruités, mais pas que... poivre, herbes séchées, pétale de rose, écorce d’agrumes... Savoureux et très original !

Code SAQ : 14472818

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher