COVID-19: Toujours plus d’hospitalisations

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 a continué d’augmenter, pour une quatrième journée consécutive, au Québec.

Ainsi, au total, 1 807 Québécois atteint de la COVID-19 occupent toujours un lit d’hôpital, dont 584 en raison du virus, soit une augmentation de 22 par rapport à la veille.

Parmi eux, 46 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit cinq de plus que mercredi.

La Santé publique a également recensé 12 décès de plus. Trois sont survenus dans les dernières 24 heures, quatre il y a entre deux et sept jours, et cinq autres il y a plus d’une semaine.

De plus, 955 nouveaux cas de COVID-19 détectés dans les centres de dépistage ont été rapportés, et 102 tests rapides, dont le résultat s’est avéré positif, ont été autodéclarés dans la journée de jeudi.

Le système de la santé doit également se priver de 3749 travailleurs qui sont absent en raison du virus.