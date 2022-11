Le hot-dog coréen frit est un nouveau venu depuis quelques années en Amérique du Nord. Il s’agit de paner une saucisse dans une pâte à frire et ensuite de l’enrober dans une garniture croustillante. Des nouilles craquantes, du panko, du riz, des pommes de terre en flocons, bref, c’est extrêmement gourmand comme plat et selon l’endroit où on le sert, les garnitures et sauces varieront. Les tabliers Zeste vous offrent une recette de pâte à frire de base pour ce dernier et nous suggérons l’utilisation de nouilles ramen croustillantes pour la texture. Accompagné d’une mayonnaise épicée ou de ketchup et moutarde pour les plus petits, dégustez ce super hot-dog d’origine coréenne.

Bon appétit !

