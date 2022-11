HUBBLE, nouveau parcours proposé par Éducaide

Éducaide déploie son tout nouveau parcours d’accompagnement nommé HUBBLE - Voir loin. Rêver grand. L’organisme souhaite ainsi bonifier son soutien aux adolescents plus vulnérables, afin de les guider sur le chemin de la persévérance scolaire.

Portant le nom de l’astrophysicien Edwin Hubble, ce parcours permettra aux jeunes d’ouvrir leurs horizons sur de nouvelles perspectives, d’être mis en contact avec différentes réalités inspirantes et de diversifier la notion de réussite, pour prendre en main leur avenir.

Le tout débutera par un séjour de deux jours à l’extérieur du cadre scolaire habituel et sera suivi d’un accompagnement hebdomadaire personnalisé par un professionnel, dans le but de consolider les apprentissages acquis. Ainsi supportés, les jeunes découvriront des outils pour mieux se connaître et déploieront des actions pour atteindre leur rêve. Les retombées du parcours seront ensuite mesurées dans le cadre d’un projet de recherche avec l’équipe du Dre Nancy Gaudreau de l’Université Laval.

La première cohorte du Parcours HUBBLE s’adresse en priorité aux boursiers d’Éducaide qui sont en 4e secondaire. Ce sont 23 élèves provenant de sept écoles secondaires situées dans la Capitale-Nationale, en Chaudière-Appalaches et Portneuf, qui y participeront sur une base volontaire.

Éducaide est un organisme de bienfaisance dont la mission consiste à outiller les jeunes pour qu’à travers leur persévérance scolaire, ils puissent atteindre leur plein potentiel et participer activement à bâtir la société à laquelle ils aspirent. Au total, plus de 2 000 jeunes à travers tout le Québec ont déjà bénéficié du soutien d’Éducaide pendant leur parcours scolaire, ce qui représente un investissement de plus de 3 millions de dollars dans la collectivité.