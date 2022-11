La Cour arrière du Festibière quitte le Port de Québec

La Cour arrière du Festibière de Québec quittera le Port de Québec à compter de l’été 2023.

Le Groupe Je bois local annonce que son projet estival déménagera ses activités ailleurs. L’organisation est actuellement à la recherche d’un nouvel emplacement.

La Cour arrière est implantée dans le Vieux-Port de Québec depuis 2015. L’administration du Port de Québec n’a pas renouvelé le bail de l’organisation qui arrivait à échéance.

Le bruit a notamment été dénoncé par quelques proches voisins.

Les gestionnaires ont déjà en vue un autre projet plus familial pour l’endroit.

Le concept de base pourrait toutefois être le même, soit d'avoir les pieds dans l'eau et de manger ou prendre une bière au bord du fleuve.

Le Groupe Je bois local invite la communauté d’affaires à proposer par courriel des sites ayant le potentiel d’accueillir La Cour arrière pour l’été 2023.

Le succès du site avait encouragé l’organisation à créer un second emplacement, cette fois du côté de Lévis, il y a trois ans. De son côté, La Cour arrière du Festibière de Lévis sera de retour au parc du Rigolet à compter de juin 2023.

L’entreprise Je bois local exploite entre autres les Festibière de Québec, Lévis et Sherbrooke et Les Cours arrières du Festibière de Québec et de Lévis.