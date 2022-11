Le vaccin gratuit contre l’influenza désormais offert à toute la population

Le vaccin contre l’influenza maintenant gratuit pour toute la population québécoise, a annoncé vendredi le ministère de la Santé et des Services sociaux.

L’élargissement de la vaccination sera exceptionnel cette année, en raison notamment de la circulation d’un trio de virus et de l’achalandage dans les urgences dans les hôpitaux.

Québec justifie cet élargissement par «la croissance marquée de l'influenza, la présence du virus respiratoire syncytial (VRS) et celle encore importante de la COVID-19».

La santé publique qui appréhende aussi l’approche de la période des Fêtes encourage vivement les personnes plus à risque à se prémunir dès que possible contre la grippe.

La recommandation concerne notamment les personnes âgées de plus de 60 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes de plus de deux mois et les proches aidants.

Ceux qui souhaitent donc chercher leur dose de vaccin peuvent s’inscrire sur le site internet Clic Santé, en choisissant le module Influenza.

«Plusieurs pharmacies et cliniques privées offriront également le service de vaccination contre l'influenza et que du sans rendez-vous sera aussi disponible à certains endroits», a-t-on ajouté.