Livraison de cadeaux : Purolator et Best Buy s’associent pendant les fêtes

Des magasins Best Buy serviront de point relais Purolator pour offrir des services d’expédition sans interruption pendant les fêtes.

Une centaine de boutiques Best Buy pourront être utilisées comme point de dépôt et de ramassage de colis Purolator durant cette période, soit la plus achalandée de l’année.

Du 1er novembre au 24 décembre, Purolator s’attend à traiter 47,7 millions de colis et l’entreprise a embauché 1 200 nouveaux employés dans tout le pays pour aider à gérer la période des Fêtes.

Il est possible de trouver les emplacements d’expédition de Purolator, incluant les magasins Best Buy, via le site internet de l’entreprise de livraison ainsi que sur son application grâce à l’outil de localisation.