Marchés de Noël de la région de La Jacques-Cartier

Du 19 novembre au 11 décembre, La Jacques-Cartier sera enveloppée par la magie de Noël alors qu’un circuit de 6 marchés de Noël animera les quatre coins de la région. Le Salon des artisans de Shannon, les 19 et 20 novembre, le Salon Expo-Cadeaux à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 26 et 27 novembre, le Marché de Noël de Saint-Gabriel-de-Valcartier, les 26 et 27 novembre, la Féerie de Noël et son marché à Lac-Beauport les 3 et 4 décembre ainsi que le Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury les 2,3,4 et 9,10 et 11 décembre. Tous les détails sont disponibles au mrc.jacques-cartier.com .