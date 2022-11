«On gère bien le danger» –Martin St-Louis

Le Canadien rentrera à Montréal avec deux victoires de plus en poche. Des gains au cours desquels il n’a accordé qu’un total de trois buts.

« Ça fait deux matchs qu’on gère bien le danger. On commence à avoir l’identité d’une équipe qui travaille bien défensivement sans sacrifier son attaque. J’ai aimé notre jeu offensif. »

– Martin St-Louis

Josh Anderson en avait long à dire à Jason Dickinson après qu’il a solidement frappé Juraj Slafkovsky.

« On a eu l’occasion de regarder la reprise. Il a atteint un peu à la tête. C’est peut-être une séquence que la ligue va souhaiter revoir, je ne suis pas sûr. Mais c’est important de se lever pour ses coéquipiers. »

– Josh Anderson

De la façon dont Samuel Montembeault garde les buts ces temps-ci, on commence à se demander si Martin St-Louis ne devrait pas augmenter sa charge de travail. Est-ce qu’une lutte plus serrée pourrait se dessiner entre Montembeault et Jake Allen ?

« Il n’y a pas de bataille. Jake [Allen] est un excellent coéquipier. On s’entraide, on est là l’un pour l’autre. J’aimerais ça jouer tous les matchs, mais on est deux bons gardiens. Peu importe qui est devant le filet, l’équipe a une chance de gagner. »

– Samuel Montembeault

Nick Suzuki a marqué à chacune des trois occasions qu’il a eu d’être envoyé lors des tirs de barrage. Deux fois, il a utilisé son tir lobé pour déjouer le gardien. Montembeault se souvient d’avoir goûté à cette médecine, lors d’un match préparatoire, quand il portait les couleurs des Panthers de la Floride.

« Il avait marqué. C’est frustrant parce que la rondelle entre tellement lentement que tu te dis que tu aurais pu l’arrêter. Mais en même temps, avec la vitesse à laquelle il s’en vient, tu ne t’attends pas à ce qu’il fasse un petit lobe comme ça. »

– Samuel Montembeault