Pour des Fêtes pétillantes

Pendant l’effervescente période des Fêtes, les occasions de sabrer le champagne et de faire « pop » avec une bouteille de mousseux se multiplient. Faites place aux bulles !

Préserver l’effervescence

Photo courtoisie, Ricardo

L’effervescence des mousseux, des cidres et des champagnes dont la bouteille a été entamée peut être préservée si celle-ci est coiffée de ce bouchon Ricardo. En plus de conserver les vins plus longtemps, cet accessoire permet de remiser la bouteille à l’horizontale sans faire de dégâts.

boutique.ricardocuisine.com > 8,99 $

Ouvre-bouteille étoilé

Photo courtoisie, Vinum Design

Cet ouvre-bouteille Vacuvin en forme d’étoile offre une bonne prise sur le bouchon lors de l’ouverture d’une bouteille de champagne. Cette opération qui fait parfois grimper l’adrénaline se réalise aisément en desserrant le bouchon d’un simple mouvement de rotation. Il semblerait qu’en tournant la bouteille plutôt que le bouchon, l’ouverture se passe sans bruit.

vinumdesign.com > 13,95 $

Lever son verre

Photo courtoisie, crateandbarrel.ca

Le verre à champagne de forme coupée et à longue tige de la collection Camille arbore les couleurs des Fêtes. Avec sa bordure rouge ou verte, il s’invitera volontiers sur votre table de Noël et incitera les invités à porter des « toasts » festifs.

crateandbarrel.ca > 21,95 $

Bien au frais

Photo courtoisie, ikea.ca

En remplissant de glaçons cet élégant refroidisseur SOLDRÄNKT en acier inoxydable, pour y glisser ensuite des bouteilles de mousseux, on s’assure que celles-ci seront gardées au frais. Mesurant 20 cm, ce seau peut conserver plusieurs bouteilles à la bonne température, pour maximiser le plaisir de la dégustation.

ikea.ca > 29,99 $

Sabre à champagne

Photo courtoisie, Vin & Passion

Lancer les festivités en sabrant le champagne donne le ton à une soirée qui s’annonce mémorable ! En empoignant ce sabre Pulltex fabriqué en Italie, doté d’un manche en bois d’olivier millénaire et d’un garde en acier inoxydable assurant une protection totale de la main, ce moment sera certainement spectaculaire.

vinetpassion.com > 359,99 $