Run de lait remporte le prix de Meilleur spectacle de la saison 2021-2022

La pièce de théâtre documentaire Run de Lait, de Justin Laramée, présentée au Trident, a remporté le prix de Meilleur spectacle de la saison 2021-2022 décerné par la section Québec de l’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT).

À l’affiche, jusqu’au 21 décembre, à la Licorne, à Montréal, Run de lait est le parcours de Justin Laramée qui a voulu savoir pourquoi la moitié des fermes laitières présentes sur le territoire québécois ont cessé leurs opérations au cours des 20 dernières années.

Crédit Stéphane Bourgeois

Sur les planches, il raconte sa démarche de cinq ans et les nuits blanches qui ont mené à la création de cette œuvre.

Marie-Ginette Guay a mis la main sur le titre d’Interprétation féminine pour son rôle de mère dans la pièce Disgrâce présenté le printemps dernier à Premier Acte.

Crédit David Mendoza Hélaine

Elle joue le rôle d’une mère qui accepte d’accueillir chez elle, pour la durée des procédures judiciaires, son fils, un animateur de radio vedette accusé d’agression sexuelle.

Denis Bernard a remporté le prix d’Interprétation masculine pour le rôle de Howard Beale dans la pièce Salle de nouvelles, présentée en novembre 2021 au Trident.

Crédit Stéphane Bourgeois

L’acteur se glisse dans la peau du lecteur de nouvelles – Network Howard Beale dans une adaptation du film de Paddy Chayefsky.

Robert Lepage a mis la main sur le prix de la Meilleure mise en scène pour son spectacle Courville.

Nadia Girard Eddahia (Meilleur texte original pour Disgrâce), Herman Kolgen et Jean-François Labbé (Meilleure conception pour Polygraphe) et Contes et Légendes de Joël Pommerat (Prix hors-Québec) sont les autres lauréats.

Une mention spéciale a été décerné au Théâtre La Bordée pour son initiative des 5 à 7.