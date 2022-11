Sud du Québec: de la douceur pour le week-end, mais de la pluie verglaçante vendredi

Les automobilistes et les piétons sont appelés à la prudence lors de leurs déplacements en raison d’un épisode de pluie verglaçante qui affectera vendredi à l’heure de pointe plusieurs secteurs du sud du Québec.

L’avertissement pour des accumulations de verglas émis par Environnement Canada concerne Montréal, Gatineau, Lanaudière, Vaudreuil-Soulanges et une partie des Laurentides, notamment Lachute et Saint-Jérôme.

De la pluie intermittente affectera les mêmes secteurs et cessera en après-midi, alors que les températures remonteront sensiblement pour atteindre confortablement 7 degrés dans plusieurs secteurs.

Dans l’ouest de la province, la neige cessera rapidement en matinée, alors que dans les secteurs du centre, la pluie sera suivie d’averses de neige avec des accumulations de 5 centimètres à Québec où le mercure sera à la hausse.

De la neige est également à prévoir vendredi dans l’est du Québec, notamment le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord qui devraient recevoir de 2 à 5 centimètres d’accumulations durant la journée.

En revanche, la journée de samedi s’annonce ensoleillée pour l’ensemble du Québec avec des températures à la hausse dépassant les 6 degrés par endroits, notamment à Montréal et la Montérégie.

L’agence fédérale prévoit encore plus de douceur pour dimanche, mais avec un retour de la pluie intermittente dans le sud du Québec et un temps plus nuageux pour les secteurs du nord-est de la province.