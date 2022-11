Suzanne Guèvremont prend les commandes de l’Office national du film

Suzanne Guèvremont succède à Claude Joli-Cœur à titre de commissaire et présidente de l’Office national du film (ONF) du Canada.

La nouvelle a été annoncée vendredi par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

Le mandat de cinq ans de Mme Guèvremont, qui était depuis 1999 directrice de l’École des arts numériques, de l’animation et du design (École NAD-UQAC), s’amorcera lundi prochain.

«Faire connaitre nos histoires au reste du monde par nos films est essentiel pour mettre en valeur la force de notre diversité, la richesse de notre talent, notre engagement envers la réconciliation, et d'autres histoires qui sont uniques à notre pays. C’est pourquoi l’Office national du film est si important pour le Canada, et je suis certain qu’il sera entre bonnes mains avec Mme Guèvremont. Je la félicite pour cette nomination et lui souhaite beaucoup de succès. Je tiens également à remercier Claude Joli-Cœur, qui dirige l’ONF depuis 2014, pour sa contribution exemplaire à l’industrie cinématographique canadienne», a déclaré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

Mandatée par le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec de 2018 à 2021, elle a fondé SYNTHÈSE Pôle Image Québec, un projet dédié à l’avancement de l’expertise et de la recherche en création numérique, a-t-on expliqué dans un communiqué, précisant de plus qu’elle a travaillé en Chine, en Inde, en Italie et aux États-Unis.

Suzanne Guèvremont est présidente du conseil d’administration du Collège Notre-Dame.

Elle vient par ailleurs de renoncer à la vice-présidence du CA de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), après sa nomination à la tête de l’ONF.

Elle a aussi siégé aux conseils d'administration de CBC/Radio-Canada, du Fonds Bell, de l’Association des écoles supérieures d’art de Montréal (ADESAM), du Consortium en innovation numérique du Québec, de l’Alliance numérique, du Consortium multimédia CESAM et du Forum des inforoutes et du multimédia.