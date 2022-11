«Convoi de la liberté»: des vies de policiers étaient en jeu, estime Trudeau

OTTAWA | Il y avait des menaces directes de violence physique durant le convoi de la liberté, en particulier envers les policiers, ce qui a pesé lourd dans la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi des mesures d’urgence, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

M.Trudeau est le tout dernier témoin entendu aujourd’hui devant la commission d’enquête sur les mesures d’urgence, au terme de six semaines d’audience. L’enquête vise à déterminer si évoquer la loi des mesures d’urgence était justifiée.

«Comment j’aurais expliqué à la famille d’un policier tué que je n’avais pas utilisé les outils dont je disposais (pour le protéger)», a déclaré le premier ministre.

Il a expliqué que la fonction publique, elle-même, avait recommandé l’invocation de la loi des mesures d’urgence, tout comme le directeur du Service canadien de renseignement de et sécurité (SCRS), David Vigneault, qui lui-même ne disposait pas des outils pour faire face à la crise.

C’est d’ailleurs le SCRS et l’équipe de sa conseillère à la sécurité nationale, Jody Thomas, qui ont informé Justin Trudeau qu’un réel danger pesait sur les forces de l’ordre.

Ces experts étaient très inquiets de la présence d’ex-agents de la GRC et d’ex-militaires dans les rangs des manifestants. Ils ont expliqué au premier ministre que ces individus, qui bénéficiaient de relations au sein de la police, entraînaient les manifestants et leur fournissaient des conseils stratégiques pour épuiser les ressources policières.

Certains organisateurs du convoi, en plus de leur avocat, ont en effet déclaré il y a quelques jours avoir bénéficié de fuites policières tout au long de la crise.

Dans ce contexte, le premier ministre n’avait pas confiance que les forces de l’ordre soient capables de reprendre le contrôle de la situation sans aide supplémentaire.

Or, plus le temps passait plus il craignait que la population affectée par le convoi, à Ottawa et à Windsor en particulier, ne se soulève contre les manifestants, ce qui aurait mené à de dangereux affrontements.

La pression sur son gouvernement de la part des résidents d’Ottawa, qui se sentaient abandonnés par la province de l’Ontario, était d’ailleurs très forte.

«Je sais que ce n’est pas dans votre juridiction, mais les gens sont frustrés et ils veulent que quelqu’un face quelque chose pour récupérer leur ville», a dit une députée de l’ouest d’Ottawa, au premier ministre, dans un appel où elle lui a confié avoir personnellement peur.

En plus, la menace contre l’économie du pays, comme l’a expliqué hier la vice-première ministre Chrystia Freeland, était réelle et mettait Ottawa en position périlleuse face à son principal partenaire commercial : les États-Unis.

Comme Mme Freeland, M.Trudeau a indiqué qu’à son avis les menaces économiques peuvent engendrer des menaces à la sécurité nationale. Néanmoins, il a souligné que l’économie n’était qu’«une partie» du problème, mais pas la principale, le plus important étant la sécurité des Canadiens, a-t-il insisté.