Un nouvel album surprise pour Jennifer Lopez en 2023

Jennifer Lopez lancera un nouvel album en 2023. La diva, qui avait effacé tout le contenu de son compte Instagram récemment, a pris ses fans par surprise en publiant vendredi une vidéo annonçant la sortie, en 2023, de l’album This is Me... Now.

Les rumeurs et suppositions allaient bon train depuis que Jennifer Lopez avait effacé toutes ses photos – même sa photo de profil ! – sur son compte Instagram. On sait maintenant que c’est parce que la chanteuse voulait annoncer, en date du 25 novembre 2022, soit 20 ans après la sortie de son album This is Me... Then – la suite de ce qui était alors son troisième album studio.

Sur les plateformes, une version 20e anniversaire de l’album This is Me...Then a été lancé, alors que sur Instagram, la vidéo montre la chanteuse vêtue de rose et portant une casquette (comme on la voyait à l’époque de This is Me...Then). La diva enlève ensuite son chapeau puis se métamorphose en femme sexy aux cheveux longs, bustier blanc et manteau de cuir, telle qu’on la connaît aujourd’hui.

La mention «The Musical Experience 2013» à la toute fin de la vidéo ainsi que les titres 13 titres de chansons à venir, partagés en commentaires, confirment la venue de ce qui sera son premier album en 8 ans. Le dernier AKA, étant paru en 2014.

La pièce Dear Ben part. II - qui semble faire suite à la pièce Dear Ben qui se retrouvait sur l’album This is Me...Then - fait déjà sourire alors que lon sait que Jennifer Lopez et Ben Affleck se fréquentaient lors de l’enregistrement de la première chanson et qu’ils sont maintenant mariés.