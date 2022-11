Une des stars de «Squid Game» poursuivie pour agression sexuelle

L'acteur sud-coréen O Yeong-su, une des vedettes de la série Squid Game, fait l'objet de poursuites pour une agression sexuelle en 2017, a indiqué vendredi à l'AFP le parquet.

L'acteur de 78 ans était devenu en janvier le premier Sud-Coréen à gagner un Golden Globe Award pour son rôle de vieillard d'apparence vulnérable dans le thriller dystopique à succès de la plateforme de streaming Netflix.

Selon des informations de presse, le parquet sud-coréen l'a formellement accusé jeudi d'avoir touché de façon inappropriée le corps d'une femme en 2017. L'acteur a été laissé en liberté.

Ces informations «ne sont pas factuellement incorrectes», a déclaré à l'AFP un responsable du parquet du district de Suwon, dans la banlieue sud de Séoul, sans plus de détails.

D'après les médias sud-coréens, le ministère de la Culture du pays a décidé dans la foulée d'interrompre une campagne publicitaire qui mettait en scène O Yeong-su.

Sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme, dans laquelle des miséreux s'entretuent lors de jeux d'enfants cruels avec l'espoir de remporter des millions, Squid Game a été vue par des dizaines de millions de personnes depuis son lancement en 2021 et reste une des séries les plus populaires de Netflix.