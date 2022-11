GODBOUT, Benoit



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Benoit Godbout, époux de dame Lily Roy. Il était le fils de feu Gérard Godbout et de feu Lucia Blais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale mercredi 30 novembre 2022, de 19h à 21h,de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Josée (Raynald Bélanger), Annie, France et Sophie; ses 8 petits-enfants : Audrey, Gabrielle, Pierre, Marianne, Mélise, Stéphanie, Camille, François et leur conjoint(e) ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Jacques, Jean (Gaby Létourneau), André (Cécile Brosseau), Margot (Gilles Genest), Louise (Roland Lemieux) Marcelle (feu Jean-Marie Lebel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPA (Fonds Luce N. Auger) pour les soins palliatifs, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8.En ligne : www.fondation-iucpq.org