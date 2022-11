LEVESQUE, Germain



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er novembre 2022, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Germain Levesque, fils de feu madame Anna-Marie Ratthé et de feu monsieur Alphonse Levesque. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Eric (Karine Gauvin), ses petites-filles: Charlotte et Juliette Levesque; ainsi que plusieurs neveux et nièces, de nombreux amis, spécialement ses anciens collègues de la Sûreté du Québec, ses amis de la résidence St-Philippe et son fidèle compagnon Swiffer. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Ludger-de-Milot.