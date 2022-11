GILBERT, Micheline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Micheline Gilbert, survenu à Québec le 18 novembre 2022. Elle était la conjointe de feu Guy Baribeau, la fille de feu Évangéline Lortie et de feu Philippe-Auguste Gilbert. Elle habitait à Québec.Madame Gilbert laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Johanne, Line, Daniel, Josée, Chantal, Nancy, Manon, Denis, Martin, Éric et Karine; ses petits-neveux et ses petites-nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil des membres de la famille Baribeau. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son conjoint monsieur Guy Baribeau; ses frères et sœurs : Roger (feu Thérèse Jean), Jacqueline (feu Raymond Bussières), Claude (feu Colette Gingras), Gabriel (feu Ginette Guérard), Denise et Jocelyne (Robert Thivierge) ainsi que sa nièce France. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750 boulevard Crémazie, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, téléphone : 1 800 361-3504. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.