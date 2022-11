AUDET, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Audet survenu à son domicile ce 19 novembre 2022.Il était le fils de feu M. Léon Audet et de feu dame Marie-Jeanne Royer. Il demeurait à Beauport mais ses pensées ont toujours demeuré à l'île d'Orléans. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Jean, île d'Orléans. Il laisse dans le deuil sa conjointe Jocelyne qui fut et sera toujours son grand amour; sa fille Dorie (Dominic Boudreau); ses petites-filles: Audrey-Anne et Laura-Maude; son fils Nicolas et son petit-fils: Alexandre-Nicolas, son frère André (Euréka Simard), sa sœur Lise (André Bareil), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin: Pierrette (feu Jean-Jacques Lauzon), Monique (Armand Ferland), Rita (feu André Plante), Paul, Henriette (Roger Noël), feu Benoit, feu Gaston (Céline Huot), Noël (Marthe Savard), Christiane (Réjean Morel), Dominique (Madeleine Dionne), feu Gaétane, André (Lucie Talbot), son filleul François Gagnon, sa filleule Maxim Noël, son fidèle ami Dominic Noël, son proche cousin Robert Fortier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc), G1M 3H6, tél. 418 527-0075, https://prqca.ca/faire-un-don/ ou à la fondation Chœur d'Erika, https://my.charitableimpact.com/charities/choeur-d-erika. La direction a été confiée à la résidence funéraire