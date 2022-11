BAKER, Gordon



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Gordon Baker, survenu à Québec le 8 novembre 2022. Il était le fils de feu Pierrette Baker Bouchard et de Ronald Baker. Il habitait à Québec.Outre son père, il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : feu Doris Baker, Brenda Baker (Gaétan Blais) et Terry Baker; ses neveux : Stéphane Gagné, Dominique D'Amour, Mélissa Baker et Christopher Baker (Katie Morissette); sa nièce Roxanne D'Amour (Jean-François Leblanc) ainsi que parents et amis. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de la Résidence Gingras et de la Résidence Mansfield pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Crohn et Colite Canada, 5530 rue Ferrier, Mont-Royal (QC) H4P 1M2, téléphone : 1-800-461-4683, https://crohnetcolite.ca/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://www.coeuretavc.ca/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.