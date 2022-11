BOUCHARD, Roger



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 22 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roger Bouchard, époux de madame Louisette Villeneuve, fils de feu Ida Campeau et de feu René Bouchard. Natif de Kénogami, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule jeudi 1er décembre 2022, de 18 h à 21 h et le vendredi 2 décembre 2022, de 11 h à 13 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Diane Ouellet), Éric (Chantal Bergeron et ses enfants Samuel et Olivier), Martin (Caroline Tardif) et Sonia (Michael Ouellet); ses petits-enfants : Amélie et Alexis; son arrière-petit-fils Léo; ses frères et ses sœurs : Gisèle (feu Yves Garant), Renée (Philippe Bolduc, feu Bruno Maltais), Raymond (Monique Fortin), feu Madeleine (feu André Veilleux), Rolande (feu Marcel Fortin, feu Uriel Munger), Lise (feu Claude Lapointe) et Marcel (Suzanne Brassard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le beau-frère des membres de la famille Villeneuve : Lévis (feu Jacqueline Bouliane), Yvon (Luana Michel), feu Micheline (feu André Cormier), André (feu Pauline Tremblay), feu Carol (Normande Hamel), Suzanne (feu Jean-Roch Otis), Jean (Marlène Boudreault) et feu Sylvie. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins intensifs coronariens de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, G1M 3H6, téléphone : 418 527-0075, www.prqca.ca.