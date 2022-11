8 marchés de Noël à voir en Europe

Vous aimez visiter les nombreux marchés de Noël qui illuminent la province chaque année? Cette tradition des marchés, vieille de plusieurs siècles, nous vient des pays d’Europe. Si vous rêvez de voyager durant les Fêtes, ou avez simplement envie de faire le plein de magie de Noël, c’est le moment d’en découvrir quelques-uns.

1. Marché de Noël de Francfort, Allemagne

Courtoisie Unsplash / cmophoto.net

(Frankfurter Weihnachtsmarkt)

Un des plus anciens marchés de Noël de l’Allemagne, il a lieu tous les ans depuis... 1393! Avec son carrousel, ses nombreux petits kiosques de marchands, ses chorales et son abondance de lumières, il est dans la plus pure tradition des marchés de Noël. Vous pourrez vous y balader à travers plus de 200 kiosques débordant d’objets artisanaux et de produits gourmands tout en savourant un bon vin chaud.

- Ouvert du 21 novembre au 22 décembre sur la place de Römerberg, la Paulsplatz et les quais du Main.

2. Le marché de Noël de Zurich, Suisse

Courtoisie Zürich Tourism / Facebook

(Christkindlimarkt)

Ce ne sont pas les marchés de Noël qui manquent dans la plus grande ville de Suisse, on en compte près de 10! Mais le plus impressionnant reste sans contredit celui qui a lieu dans la grande gare centrale, ce qui fait de lui le marché couvert le plus grand d’Europe. Son arbre scintillant de plus de 10 mètres vous émerveillera dès votre arrivée. Avec ses 140 kiosques, vous trouverez de tout pour un Noël des plus magique.

- Ouvert du 24 novembre au 24 décembre.

3. Le marché de Noël de Dresde, Allemagne

Courtoisie Unsplash / Denis Jung

(Striezelmarkt)

Décidément, les Allemands ont la cote pour les marchés de Noël. Dans la région de la Saxe, vous trouverez un autre marché impressionnant, celui de Dresde, sur la place Altmarkt en plein cœur de la ville. Créé en 1434, il n’était ouvert à l’époque que la veille de Noël. Au 18e siècle, de nombreux travailleurs ont commencé à venir y vendre leurs jouets en bois. Aujourd’hui, il s’étend sur plus d’un kilomètre le long de la Prager Straße. Ici aussi, on retrouve de l’artisanat traditionnel, des spécialités savoureuses, du vin chaud, des spectacles, des manèges et un sapin de 15 m de haut.

- Ouvert du 23 novembre au 24 décembre.

4. Le marché de Noël de Vienne, Autriche

Courtoisie Unsplash / Alisa Anton

(Christkindlmärkt Vienna)

Véritable ville emblématique de Noël, Vienne compte une multitude de marchés tout au long de la période des Fêtes. Le plus connu reste sans équivoque celui devant l’hôtel de ville (Rathausplat), apparu, selon les historiens, en 1278. Vous y retrouverez quelques 150 petits chalets en bois remplis de cadeaux, de décorations artisanales, de gourmandises traditionnelles et de boissons chaudes dans un environnement qui brille de mille feux. On y retrouve également une patinoire de plus de 9500 pi2, un arbre à coeurs (très prisé par les amoureux) et de nombreux manèges.

- Du 19 novembre au 26 décembre.

5. Le marché de Noël de Barcelone, Espagne

(La Fira de Santa Llúcia)

Le marché le plus célèbre et le plus classique de Barcelone est sans contredit La Fira de Santa Llúcia. Il a lieu chaque année sur la Plaza Nova (en face de la Cathédrale de Barcelone). Avec plus de 300 stands, il offre de tout pour décorer la maison en plus de cadeaux d’artisanat et de produits gourmands. C'est aussi l’endroit pour acheter votre bûche de bois Caga Tió de Noël décorée avec un visage amical, qui constitue une partie importante de Noël en Catalogne.

- Du 25 novembre au 23 décembre.

6. Le marché de Noël de Strasbourg, France

(Strasbourg Capitale de Noël)

Du côté de la France, c’est vraiment à Strasbourg que la tradition des marchés de Noël est à son comble. À partir de la place Broglie devant l’hôtel de ville, vous trouverez plus de 300 petits chalets répartis sur plusieurs sites. Vous pourrez ainsi combler toutes vos fantaisies de Noël avec des gourmandises et des pièces d’exception dans la plus pure tradition alsacienne.

- C’est un rendez-vous du 25 novembre au 24 décembre.

7. Marché de Noël de Govone et Asti, Italie

(Il magico Paese di Natale)

Dans la région du Piedmont, le petit village de Govone se transforme en un royaume magique du père Noël avec de nombreux événements dont le fabuleux spectacle du père Noël. Du côté d’Asti, vous trouverez un marché rempli de délices culinaires traditionnels de la région, de la bouffe de rue et des créations de nombreux artisans.

- Du 12 novembre au 18 décembre.

8. Marché de Noël de Bruges, Belgique

Courtoisie Unsplash / Matt Seymour

La ville de Bruges, et en particulier la place Simon Stevin et le Markt, se transforme en magnifique marché de Noël. Vous y retrouverez des articles de Noël, des gaufres, du vin chaud, des spécialités artisanales et même une patinoire. Bref, tout ce qu’il faut pour créer une ambiance féérique. À ne pas manquer non plus: le festival de sculptures de glace et de neige à la gare de Bruges.

- Du 25 novembre au 2 janvier.