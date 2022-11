CLOUTIER, Madeleine



À l'Hôpital St-Sacrement, le 17 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée Madeleine Cloutier, épouse en premières noces de feu monsieur Gilles Parent, fille de feu dame Délia Renaud et de feu monsieur Arthur Cloutier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint des dernières années feu Gaston Gauthier; ses enfants : Lyse Parent (Carol Armstrong), Denis Parent et Michel Parent; ses petits-enfants : Dominic Armstrong (Valérie Auclair), Audrey Armstrong, (Veton Arifi) et Antoine Armstrong (Marie-Noëlle Bourque); ses arrière-petits-enfants : Mya et Chloé Armstrong, Lara et Loan Arifi; sa sœur Thérèse Marceau, sa nièce Line Marceau; sa belle-sœur Jeannine Cloutier, son neveu Pierre Cloutier; les enfants de son conjoint : Jean Gauthier (Ann Moffatt) et Richard Gauthier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu le lundi 5 décembre 2022 à 10 h au cimetière Saint-Charles avec la famille immédiate.