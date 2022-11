Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Du théâtre à la maison

Photo d'archives

La Bordée offre, jusqu’au 9 mai, la pièce de théâtre Made in Beautiful (La belle province) en webdiffusion. Cette œuvre d’Olivier Arteau présente, à travers trois générations et lors de soirées d’Halloween, les grands enjeux qui ont façonné la société québécoise. La comédienne Ariel Charest avait remporté le prix Paul-Hébert pour sa performance dans cette fresque folle et divertissante. Les prix Théâtre avaient aussi remis des prix pour la mise en scène et le texte d’Olivier Arteau. Made in Beautiful (La belle province) avait été présenté à la Bordée le printemps dernier.

Où : bordee.qc.ca/webdiffusions/

— Yves Leclerc

Écoutez le segment culturel d’Anaïs Guertin-Lacroix diffusé chaque jour en direct 6 h 35 sur QUB radio :

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Offerte sur Club illico depuis jeudi, cette première série télé de Xavier Dolan (Mommy) est à la hauteur des attentes. En adaptant au petit écran la pièce du même titre de Michel Marc Bouchard, le cinéaste signe une œuvre télévisuelle grandiose, prenante et foisonnante, portée par des performances d’acteurs éblouissantes. Découpé en cinq épisodes d’une heure et construit comme un thriller, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé peut facilement se dévorer en une seule soirée ou une fin de semaine. À voir !

Où : Club illico

— Maxime Demers

Enfance montréalaise

Difficile de ne pas tomber sous le charme de la petite Mariana qui raconte, avec son regard d’adulte, ses souvenirs d’enfance. Une enfance somme toute heureuse vécue dans un quartier d’immigrants, loin d’être bien nanti, mais où l’amour et les petits bonheurs coulent à flots. On y découvre une Mariana forte de l’extérieur, mais toute délicate dans ses pensées et ses peurs d’enfant. On aime aussi beaucoup les conversations partagées entre la mère et la fille revisitant ensemble leurs souvenirs passés avec la compréhension des femmes qu’elles sont devenues, de notre époque. Vivement les deux prochains tomes !

Montréal-Nord, Mariana Mazza, Québec Amérique

— Sarah-Émilie Nault

Doux piano de Cousineau

Photo d'archives

Un vétéran se greffe à la vague de pianistes instrumentaux qui déferle sur le Québec depuis quelques années. À 80 ans, le compositeur François Cousineau lance un premier album en carrière, adroitement intitulé Mémoires. Onze pièces pour suspendre le temps qui donnent raison à l’adage qui dit qu’il vaut mieux tard que jamais. Après avoir créé la musique qui a mis en valeur plusieurs de nos grandes voix (Dufresne, Dubois, Ferland, etc.), c’est à son tour de briller.

Où : sur les plateformes

— Cédric Bélanger