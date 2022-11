14e victoire de suite: autre record pour les Remparts de Québec

Décidément, le Centre Vidéotron sourit aux Remparts de Québec. La troupe de Patrick Roy a fracassé un record d’équipe, samedi, en remportant un 14e match de suite à domicile lorsqu’ils ont défait les Olympiques de Gatineau par la marque de 5 à 2.

Si on ajoute aussi la fin de la saison dernière, les Diables rouges n’ont pas perdu à domicile à leurs 26 dernières rencontres. À noter que le record compte pour la deuxième portion de l’histoire des Remparts, soit depuis la renaissance de l’équipe en 1997.

Mais au-delà du record, c’était surtout la façon avec laquelle ils ont acquis cette victoire contre les Olympiques, samedi, qui satisfaisait Patrick Roy. Son équipe n’avait pas été l’ombre d’elle-même depuis une dizaine de jours, mais la prestation de samedi l’a encouragé.

« On a été très bons aujourd’hui. On a bien joué offensivement et défensivement. Je nous ai trouvés beaucoup meilleurs en gestion de rondelle. [...] J’espère bien [que la dernière séquence est derrière nous]. C’était une portion du calendrier qui était très difficile. On avait beaucoup de matchs sur une courte période. Je suis content qu’on ait fini sur une note positive comme ça. »

BUT COÛTEUX

Les Olympiques avaient pris les devants sur un but des plus bizarres de l’ancien des Remparts Cole Cormier, mais les hommes de Patrick Roy ont par la suite inscrit quatre buts sans réplique, œuvres de Nicolas Savoie, Théo Rochette, Charles Savoie et James Malatesta.

Le but de ce dernier, qui est passé sous le bras de Kaiden Kirkwood avant de glisser derrière la ligne des buts, a coupé les jambes des Olympiques.

Un scénario récurrent, à Gatineau, alors que les gardiens de l’équipe éprouvent toutes sortes de difficultés depuis le début de la saison.

« Juste avant ça, on avait eu une chance à bout portant de faire 3 à 2. Tu te revires, et c’est 4 à 1. En ce moment, on n’est pas capables de capitaliser sur la grosse chance qu’on a, et de l’autre côté, elle semble rentrer. On est dans ce genre de période là, mais il faut rester concentrés », mentionnait l’entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille.

Robert Orr a réduit l’écart en troisième, mais Malatesta a fermé les livres dans un filet désert, pour porter son total de buts à 19 et s’approcher à un seul du sommet de la LHJMQ à ce chapitre, détenu par Justin Gill du Phœnix de Sherbrooke.

PAS DIFFÉRENT À LA MAISON

Malgré l’heureuse séquence à la maison, les Remparts n’ont pas eu l’impression de jouer différemment au Centre Vidéotron qu’à l’étranger, estimait l’attaquant Charles Savoie, auteur d’un but et de deux passes dans la victoire.

« C’est sûr que c’est une motivation de jouer à domicile, mais on ne se concentre pas vraiment là-dessus. On se concentre sur nous et comment on joue. Le résultat à la fin, c’est sûr que c’est le fun, gagner, mais on se concentre vraiment sur notre façon de jouer. »

Utilisé dans un rôle offensif pour la première fois de sa carrière, Savoie compte maintenant 18 points cette saison, en 25 parties. Il en avait inscrit 27 à ses 121 premiers matchs.

« Cette année, j’ai gagné en confiance. Je dois continuer à trouver ma constance. J’en avais parlé en arrivant ici, avec Patrick, puisque ç’a toujours été quelque chose à travailler chez moi. Chaque jour est un nouveau jour et ça va bien à date. »

Son trio, complété par Malatesta et Gaucher, a connu un fort match qui leur a valu des fleurs de leur entraîneur.

« Leur trio a connu un fort match, et d’ailleurs James et Charles ont obtenu deux étoiles et c’est pleinement mérité. C’est toute une pièce de jeu que James a préparée pour Charles et il a fait un très beau lancer », a mentionné Roy, dans une envolée lors de laquelle il a fait l’éloge d’à peu près tous ses joueurs.