«Bones and All»: «Le monde n’est pas un endroit pour les monstres» - Luca Guadagnino

Après «Appelle-moi par ton nom», Luca Guadagnino a retrouvé Timothée Chalamet pour le tournage de cette fable d’errance sur fond de cannibalisme. Entretien avec le cinéaste de la symbolique et de l’amour.

Or, l’acteur franco-américain que l’on retrouvera bientôt dans la deuxième partie de «Dune» de Denis Villeneuve est un personnage secondaire de «Bones and All» même si, pour la première fois, il en est également producteur. Le principal, c’est Maren, magistralement incarnée par Taylor Russell. Abandonnée par sa mère (Chloë Sevigny) alors qu’elle n’était qu’une enfant, elle l’est aussi par son père (André Holland) maintenant qu’elle est adolescente dans cette Amérique des années 1980.

Maren est cannibale et ne peut réfréner ses instincts bien longtemps. Puisque son père est parti, elle saute dans un bus avec pour unique motivation de retrouver sa mère. En chemin, elle croise Sully (Mark Rylance), un cannibale comme elle qui lui apprend les rudiments d’une existence en marge de la société. Puis, avec Lee (Timothée Chalamet), elle découvre l’amour.

«Un bon scénario est une rampe de lancement sur laquelle on peut mettre ses idées en marche pour en faire quelque chose, a dit Luca Guadagnino lors d’une entrevue à l’Agence QMI en parlant de l’adaptation cinématographique du roman de Camille DeAngelis par David Kajganich. Le scénario contenait ces très beaux personnages crève-cœur en raison de l’impossibilité même de leur existence. Ils sont portés par leur besoin de contact, leur besoin d’une espèce de normalité alors qu’ils sont différents et que leur état même les condamne.»

Portée par l’espoir

«Timothée et Taylor apportent à leurs personnages un plus grand sens du possible dans leur impossibilité : ils pourraient trouver l’amour, ils pourraient trouver un contact qui les sortirait – au conditionnel – de leur condition. Ce possible était beau à voir», a précisé le cinéaste.

«Bones and All», c’est également un «road movie» vaguement situé dans les années 1980 – on remarque l’époque de manière diffuse, au hasard de certains vêtements ou d’accessoires.

«Maren n’a que 75 $ en poche, une cassette audio de son père qui lui dit ce qu’il pense qu’elle est et son certificat de naissance. Sa quête de mère du début se transforme en quête de l’amour. Dans toutes les aventures, on connaît le point de départ, mais pas celui d’arrivée.»

«Et elle rencontre cette femme [NDLR : sa mère] qui a choisi de résoudre son impossibilité d’exister en s’enfermant très cruellement dans sa condition [de cannibale] tout en aimant sa fille à qui elle a transmis cet état. Elle pense que le monde n’est pas un endroit pour les monstres de la même manière que les adultes ne laissent pas la jeunesse faire la révolution ni en faire les erreurs qui y sont associées. Dans ce sens [la figure de la mère] est tragique, mais elle est aussi superbement incarnée par Chloë.»

L’errance ou le nomadisme auquel est condamnée Maren est sans conteste une parabole, comme l’a détaillé Luca Guadagnino qui tournait ici son tout premier film aux États-Unis.

«À mon avis, l’Amérique est le résultat de la friction entre l’individu, l’individualisme et ‘la recherche du bonheur’ mentionnée dans la Constitution du pays, la nécessité d’un sens important de communauté, tout cela se déroulant simultanément sous l’œil du Goliath qu’est le néo-libéralisme ou plutôt le déterminisme du capital. Lorsqu’on voit [à l’écran l’autocollant] «Bush-Reagan», on voit le visage explicite pornographique et public de ce capitalisme. En règle générale, l’Amérique est le triomphe du capitalisme. Je ne suis donc pas sentimental en ce qui a trait aux origines des personnages, mais plutôt sur les enjeux idéologiques. Je peux trouver le tragique dans la beauté partout... y compris dans le monde de Bush et Reagan.»