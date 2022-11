RIZZO, Antonio (Antonino)



Le 18 novembre, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens, monsieur Antonio Rizzo (Antonino), époux de madame Yolande Barrette. Il était le fils de feu madame Cristina Daleo et de feu monsieur Antonino Rizzo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Mario Bolduc), Louise, Daniel (Catherine Brassard) et Sylvia (Robert Marcotte); ses petits-enfants: Geneviève, Marie-Alexandra, Francis et Sophie-Laurie; ses arrière-petits-fils: Gabriel, Antoine et Thomas; ses sœurs: Antonia (feu Francesco Salomone), feu Maria (feu Salvatore Salomone, feu Giacomo Giordano); ses belles-sœurs: Micheline Arteau (feu Gioacchino Rizzo, feu Bruno Martineau), Madalena Davi (feu Andrea Rizzo); son filleul Roberto Rizzo; ses cousins: François Lemelin (Marie-Marthe Barrette), Jean-Louis Bouchard (Denise Drolet) et ses cousins(e)s, neveux, nièces et ami(e)s au Canada et en Italie. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 1er décembre 2022, de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h, ainsi que, de 9 h à 11 h.La famille tient à remercier la Dre Marjolaine Tremblay, madame Nathalie Paré, les infirmier(e)s du CLSC Basse-ville et Limoilou et madame Martine Blais, infirmière praticienne spécialisée pour leur support et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.