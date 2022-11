Coupe Vanier: le Rouge et Or sacré champion canadien pour la 11e fois

LONDON | Quatre ans après son dernier sacre à la Coupe Vanier, le Rouge et Or n’a pas raté son retour à la grande finale du football universitaire canadien en remportant un 11e titre national dans une victoire de 30 à 24 face aux Huskies de la Saskatchewan, cet après-midi, au Stade Alumni.

Le point tournant du match est survenu au début du quatrième quart alors que le Rouge et Or menaçait à la porte des buts. Kevin Mital a accepté la remise de son joueur de centre et a lancé une passe de touché à David Dallaire fin seul dans la zone des buts. Mital a connu un match du tonnerre avec huit réceptions et 142 verges.

Ce deuxième touché du match des hommes de Glen Constantin leur a permis de se forger une avance de dix points.

Les Huskies ont répliqué avec un touché quelques instants plus tard, mais ils n’ont jamais été en mesure de compléter la remontée.

Premier touché de Muganda

La première demie a eu des allures de partie de ping-pong entre les deux formations qui ont répliqué presque chaque fois que l’autre équipe marquait des points.

Kalenga Muganda a inscrit le premier majeur de sa carrière universitaire au deuxième quart sur une course de trois verges. Les autres points sont venus du pied de Vincent Blanchard, parfait sur ses trois bottés de placement. Il s’est même offert un placement de 49 verges tout juste avant la mi-temps, soit le deuxième plus long du genre de l’histoire de la Coupe Vanier

Du côté des Huskies, Everett Iverson et Rhett Vavra ont capté des passes de Mason Nyhus pour des majeurs.

Le Rouge et Or en était à une 13e participation à la grande finale du football universitaire canadien. Les Huskies perdent ainsi pour une huitième fois en 11 présences à la Coupe Vanier.

