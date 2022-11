De Top Gun à Elvis, un choix payant au cinéma

Suites de vieux films à succès, drames biographiques sur des vedettes musicales du XXe siècle, récits autobiographiques nous replongeant dans une autre époque... Pour tenter d’attirer le public plus âgé dans les salles, l’industrie du cinéma joue aussi régulièrement la carte de la nostalgie.

Il suffit de jeter un coup d’œil sur le top 20 des films les plus lucratifs de 2022 pour constater à quel point la nostalgie peut s’avérer payante au box-office. On y retrouve, entre autres, une énième suite de la saga de films à succès Parc jurassique et un drame musical sur la vie d’Elvis Presley. Mais il n’y a pas meilleur exemple pour illustrer l’attrait de la nostalgie au cinéma que le film d’action Top Gun : Maverick, une suite du classique de 1986, qui a trôné au sommet du box-office mondial pendant tout l’été dernier.

«Ç’a été un succès énorme, constate le producteur québécois Christian Larouche (Confessions, Au revoir le bonheur). C’est le genre de film qu’on a toujours le goût de voir, quand ils sont réussis. C’est la même chose avec les Mission : Impossible de Tom Cruise qui fonctionnent encore très bien après toutes ces années. Aller voir ce genre de divertissement, c’est comme retomber dans nos bonnes vieilles pantoufles.»

Vedettes musicales

Les drames biographiques relatant la vie de vedettes musicales des années 1960, 1970 ou 1980 ont aussi la cote depuis quelques années au cinéma. On l’a vu cet été avec Elvis, mais aussi récemment avec Bohemian Rhapsody (sur Freddie Mercury) et Rocketman (sur Elton John).

Christian Larouche est bien placé pour savoir que ce genre de film plaît au grand public. Il a lui-même produit en 2011 un film sur la vie du rocker Gerry Boulet (Gerry) et il en prépare un autre sur celle de la diva Diane Dufresne.

«Les baby-boomers et les gens d’un certain âge aiment beaucoup revoir sur grand écran ces artistes qui les ont fait vibrer pendant leur jeunesse, souligne-t-il. Mais ces films-là ont aussi du succès auprès des plus jeunes, parce qu’ils leur permettent de découvrir ces icônes des années 1970 ou 1980. Quand on avait lancé Gerry, on avait senti un grand intérêt de la part des jeunes à découvrir l’œuvre de Gerry et d’Offenbach. Le film sur Diane Dufresne va sûrement faire la même chose avec sa musique.»

Quelques exemples de films misant sur la nostalgie

Top Gun : Maverick

Photo courtoisie, Paramount Pictures

Hollywood mise souvent sur la nostalgie en produisant des suites ou des remakes de vieux films à succès. Dans le cas de Top Gun : Maverick, ce pari s’est avéré particulièrement payant. Lancée en mai dernier, cette suite du film culte de 1986 dans laquelle Tom Cruise reprend son célèbre rôle de l’intrépide pilote Maverick a dominé le box-office pendant tout l’été, récoltant des recettes de près de 1,5 milliard $ dans le monde.

Elvis

Photo courtoisie, Warner Bros

L’immense popularité des drames biographiques inspirés de la vie de vedettes musicales s’explique aussi en grande partie par cet attrait pour la nostalgie. On en a eu un bon exemple cette année avec la sortie du film musical Elvis qui a récolté plus de 151 millions $ au box-office mondial. Des films du même genre sur Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), Elton John (Rocketman) et Mötley Crüe (The Dirt) ont aussi pris l’affiche au cours des dernières années, tandis que d’autres sur Madonna et Prince sont en préparation.

1987

Photo courtoisie, Les films Séville

Le cinéaste Ricardo Trogi ne s’en est jamais caché : le succès de sa série de films autobiographiques, 1981, 1987 et 1991, repose en grande partie sur ce sentiment de nostalgie qui s’empare des spectateurs âgés de plus de 40 ans quand ils se replongent dans l’ambiance des années 1980. Le second épisode de la série, 1987, qui s’inspire de l’été de ses 17 ans, exploite particulièrement bien ce filon en multipliant les looks, accessoires et musiques des années 1980.

La saga Halloween

Photo courtoisie, Universal Pictures

Les fans de cinéma d’horreur peuvent aussi se laisser séduire par le charme des vieux classiques du genre, comme en témoigne la popularité de la saga Halloween, qui compte 13 films sortis sur une période de plus de 40 ans. Les derniers épisodes de la série misent particulièrement sur la nostalgie en ramenant à l’avant-plan l’héroïne du film original de 1978, campée par Jamie Lee Curtis.

Ciné-cadeau

Photo d'archives

Qu’ont en commun La guerre des tuques, Les 12 travaux d’Astérix et Bach et Bottine ? Ces classiques figurent parmi les incontournables de la programmation de Ciné-Cadeau, ce marathon de films familiaux diffusé sur les ondes de Télé-Québec pendant le temps des Fêtes et qui célèbre cette année son 40e anniversaire. C’est connu, Ciné-Cadeau plaît tant aux adultes nostalgiques de leur jeunesse qu’à leurs propres enfants.

Les Fabelman

Photo courtoisie, Storyteller Distribution Co

Plusieurs grands cinéastes se sont aussi récemment laissé tenter par la nostal-gie du passé. Après Alfonso Cuaron qui a relaté un chapitre de son enfance, à Mexico, dans le drame Roma (gagnant de trois Oscars, dont celui de la meilleure réalisation en 2019), Steven Spielberg propose à son tour un film autobiographique, Les Fabelman, dans lequel il revient sur sa jeunesse et sur sa découverte du cinéma. Le long métrage, que Spielberg décrit comme son œuvre la plus personnelle, vient d’ailleurs tout juste de prendre l’affiche.