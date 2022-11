ROUSSEAU, Jacques



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 10 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Rousseau, époux de madame Nicole Paré, fils de feu madame Rose-Aimée Barrette et de feu monsieur David Rousseau. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h à la Sacristie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole Paré, ses enfants: Etienne (Karin Pointner) et Maxime (Julie Mainville); ses petits-enfants: Nelly, Yohan et Olivier; ses frères et sœurs : Jean (Nicole Bisson) et feu Louise; son beau-frère et sa belle-sœur: Yvon Têtu et Lise Paré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel des soins palliatifs du foyer de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, téléphone: 418 692-4248, site web: www.lauberiviere.org et Société St-Vincent de Paul de Québec, téléphone: 418 522-5741, site web: ssvpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.