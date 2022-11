Entraves majeures sur le pont de Québec: les automobilistes invités à éviter le secteur

Les automobilistes devront s’armer de patience dans les prochains jours alors qu’un chantier entrainera des entraves majeures – voire la fermeture complète – du pont de Québec.

Ces entraves sont liées à des travaux d’entretien importants du Canadien National (CN) qui auront lieu sur plusieurs jours et nuits sur le lien plus que centenaire, indique le ministère des Transports (MTQ) par voie de communiqué.

Deux des trois voies seront fermées le 27 et le 28 novembre entre 19h et 5h30 du matin, tout comme le 29 novembre et le 1er décembre, entre 20h et 5h.

Le 3 décembre et le 5 décembre, deux des trois voies seront inaccessibles entre 19h et 22h, puis entre 20h et 22h, les 6 et 8 décembre.

Sur ces périodes, une seule voie en direction nord sera ouverte à la circulation.

Par ailleurs, le pont de Québec sera complètement fermé le 3 décembre, entre 22h et 7h le lendemain, ainsi que le 4 décembre et le 8 décembre, entre 22h et 5h30.

«Lors de ces fermetures, les usagers sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte pour passer d'une rive à l'autre du fleuve», indique le MTQ.

L’organisation précise aussi que d’autres fermetures auront lieu au courant des prochaines semaines, entre 9h et 15h ou entre 19h et 5h30, mais qu’une voie dans chaque direction sera maintenue.