LECLERC, Rose-Hélène



À l'Hôpital Général de Québec, le 22 novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Rose-Hélène Leclerc. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi jour des funérailles de 11h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils: Erik Huot; ses petits-enfants: Noah et Zoé Huot; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.