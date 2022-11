Jamais seul... avec ma solitude

On la dénigre, on la craint, on l’évite : trop souvent perçue comme un cruel sentiment d’échec, la solitude a pourtant plusieurs vertus. Et si on apprivoisait la solitude... tout en changeant la façon dont on la perçoit?

La solitude peut représenter un état d’esprit autant qu’un état de fait : on peut se sentir très seul au milieu d’une réunion de famille ou dans une foule immense, comme on peut ne pas du tout la ressentir alors que l’on se sent comblé, seul chez soi, à faire ce que l’on aime.

Malgré tout, cet état est souvent perçu de façon très négative dans la société, notamment pour des raisons qui ont pris racine dans notre histoire collective. Pour survivre, les êtres humains n’ont pas eu d’autre choix que de se regrouper, en tribu, en clan, bref, devenir grégaires, et ainsi, moins vulnérables. Cette dynamique a perduré jusqu’à nos jours. On observe d’ailleurs l’attrait du groupe dans les cours d’école : les garçons et les filles les plus populaires sont entourés de nombreuses personnes, et l’on associe souvent cette popularité au succès. Et une fois adulte, il n’est pas rare que ce même schéma se perpétue.

La qualité du lien avant tout

On peut pourtant avoir beaucoup d’amis... tout en vivant un grand sentiment d’isolement. En matière de relations, il vaut mieux privilégier non pas la quantité, mais plutôt la qualité de nos liens. Certaines personnes peuvent compter sur deux amis précieux, qui ne les laisseront jamais tomber et qui seront à leur côté, même dans les pires moments. D’autres réclameront une oreille, un conseil, un coup de pouce à de nombreux soi-disant amis... qui aussitôt vont se défiler.

Réseaux sociaux

La présence toujours grandissante des réseaux sociaux peut créer l’illusion d’avoir beaucoup «d’amis», ce qui en mène plusieurs à dénigrer en bloc ces plateformes, sans nuances. Ces réseaux, bien que virtuels, ont pourtant des vertus, dont celle de prendre contact et de communiquer facilement avec des gens autrefois difficilement accessibles.

La prudence demeure toutefois de mise : des liens nombreux ne signifient pas nécessairement des liens de qualité, et leur nature virtuelle, immatérielle, nous prive parfois d’une véritable intimité relationnelle.

Des gens plus vulnérables sur le plan psychologique peuvent y trouver un réconfort, mais aussi ressentir un sentiment d’isolement encore plus grand.

L’écran d’ordinateur peut aussi devenir un écran de protection devant des relations plus profondes caractérisées notamment par une plus grande vulnérabilité, présence et écoute.

Si elle a souvent mauvaise presse, nous aurions tort de négliger les vertus de la solitude. D’ailleurs, vous rappelez-vous à quel point elle vous a manqué lorsque vous étiez confinés avec d’autres, à l’étroit, au plus fort de la pandémie?

Être capable d’être seul avec soi-même, regarder ce qui se passe en soi, faire le vide (pour mieux faire le plein) sont autant de postures essentielles à une vie plus équilibrée, enrichissante, et satisfaisante, et où l’on pourra privilégier la réflexion à l’agitation avant de prendre ses décisions.

À l’inverse, s’entourer constamment de gens pour s’étourdir et fuir la solitude risque de rendre le fait d’être seul encore plus difficile à supporter.

Se retrouver dans sa bulle pendant la journée n’a rien de désagréable et peut même permettre de mieux revenir vers les autres, en étant nourri de ce moment passé en sa propre compagnie.

Pour mieux se retrouver

Pour le meilleur et pour le pire, la fébrilité des Fêtes commence à se faire sentir. Moment de l’année où la solitude n’est pas un cadeau? Certains préfèrent pourtant, et de loin, être seuls à Noël ou au jour de l’An, plutôt qu’être mal entourés.

Alors que certaines personnes en profiteront pour faire le bilan de l’année en grand groupe, d’autres s’offriront un cadeau précieux : du temps avec soi. Et si nous commencions à voir la solitude non pas comme une calamité, mais plutôt comme une belle et riche rencontre... avec soi-même?