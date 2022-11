Le Bal du maire

Courtoisie

Le 11e Bal du maire de Québec, de la Fondation Jeunes en Tête, sera célébré dans moins d’une semaine, soit le vendredi 2 décembre dès 18 h, dans la salle de bal du Fairmont Le Château Frontenac. L’événement sera sous la coprésidence d’honneur cette année de Nancy Avoine (photo de gauche), associée directrice – bureau de Québec, EY, et de Geneviève Fortier (photo de droite), chef de la direction, Promutuel Assurance, et évidemment sous le parrainage du maire de Québec, Bruno Marchand. Animée par Stéphane Bellavance, porte-parole de la Fondation Jeunes en Tête, la soirée-bénéfice transportera les 600 invités (guichets fermés) dans l’univers majestueux et luxuriant de La Forêt Enchantée. Les bénéfices permettront à la Fondation Jeunes en Tête d’accroître son rayonnement auprès des organismes qui viennent en aide aux jeunes en difficulté de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-Québec et d’offrir gratuitement son programme Solidaires pour la santé mentale dans les écoles secondaires de Québec de même qu’à faire la promotion de ses trousses en ligne pour les jeunes et leur entourage. À ce jour, par le biais du Bal du maire de Québec, la Fondation Jeunes en Tête a aidé plus de 40 000 adolescents en investissant plus de 4,5 M$ dans des programmes pour soutenir ces jeunes.

Les Aventuriers en deuil

Mes condoléances à Raynald Harvey, président du Club de motoneige Les Aventuriers de Charlevoix depuis 50 ans, qui a eu la douleur de perdre son épouse, Monique Lefrançois (photo), le 22 novembre dernier à l’âge de 77 ans. Monique, qui était la sœur, entre autres, de Denis Lefrançois, Développement d’affaires du Groupe Theetge à Québec, était celle qui travaillait dans l’ombre de Raynald pour le bon fonctionnement du club. Ils sont à l’origine des Rendez-vous motoneige du Manoir Richelieu, mis sur pied il y a quelques années. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne, 138, rue Doucet, à La Malbaie, le vendredi 9 décembre de 19 h à 22 h et de 9 à 10 h le lendemain. Suivra le service religieux à 10 h 30, en l’église de La Malbaie.

Professeure émérite

Pionnière de la pharmacoépidémiologie au Québec, la professeure de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval Jocelyne Moisan (photo) a reçu cette semaine le titre de professeure émérite, soit la plus haute reconnaissance que l’Université Laval peut accorder aux membres du corps professoral. Parmi ses nombreux accomplissements, Jocelyne Moisan a mis sur pied et dirigé à l’Université Laval un programme d’études supérieures en pharmacoépidémiologie, l’un des premiers implantés en milieu universitaire francophone. En 2004, elle a remis sur pied le Réseau québécois de recherche sur l’usage des médicaments, dont elle a été directrice pendant huit ans. De 2009 à 2015, la professeure Moisan a été titulaire de la Chaire sur l’adhésion aux traitements, première chaire de recherche en partenariat de la Faculté de pharmacie. Professeure pendant près de 30 ans à la Faculté de pharmacie, l’épidémiologiste a participé à la formation d’un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants, dont plusieurs d’Afrique francophone.

En souvenir

Le 26 novembre 1917. Naissance de la Ligue Nationale de Hockey. Les membres fondateurs de la Ligue sont les Canadiens de Montréal, les Wanderers de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa, les Arenas de Toronto et les Bulldogs de Québec. La nouvelle ligue débutera le 19 décembre 1917. Frank Calder (photo) en est le premier président.

Anniversaires

Sabrina Ferland (photo), chanteuse (soprano) de Québec...David Veilleux, 1er québécois à participer au Tour de France, 36 ans...Patrice Lauzon, athlète de patinage artistique avec Marie-France Dubreuil, 46 ans...Luc Senay, comédien, acteur et animateur, 64 ans...Jean-Yves Germain, coprésident du Groupe Germain (hôtels), 66 ans...René Pothier, animateur et journaliste sportif retraité de Radio-Canada, 73 ans...Tina Turner, chanteuse américaine, 83 ans.

Disparus

Le 26 novembre 2021 : Stephen Sondheim (photo)l, 91 ans, compositeur et parolier américain de comédies musicales (West Side Story) ... 2019 : Gerald Regan, 91 ans, Premier ministre libéral de la province de la Nouvelle-Écosse de 1970 à 1978... 2018 : Bernardo Bertolucci, 77 ans, réalisateur italien et auteur notamment du « Dernier Tango à Paris » ... 2018 : Stephen Hillenburg, 57 ans, créateur du dessin animé Bob l’éponge.... 2017 : Patrick Bourgeois, 55 ans, auteur-compositeur-interprète, aussi musicien et chanteur des BB... 2016 : Fraser Martin, 77 ans, juge qui a siégé pendant plus de 30 ans à la Cour supérieure du Québec... 2014 : Gilles Tremblay, 75 ans, ex-ailier gauche du Canadien (9 saisons) et analyste pendant plus de 25 ans à la Soirée du hockey... 2006 : Louis Bilodeau, 81 ans, animateur Soirée canadienne... 2000 : Jean-Guy Lavigueur, 65 ans, l'un des plus célèbres gagnants du Lotto 6/49 (7 millions) en 1986... 1941 : Ernest Lapointe, 65 ans, homme politique québécois.