Le Rouge et Or accueilli en héros avec la Coupe Vanier en poche

Les joueurs du Rouge et Or ont été accueillis en héros ce soir. Supporteurs, amis et membres de la famille les ont acclamé à l’Aéroport international de Québec.

Les champions sont sortis de l’avion vers 20h40 et sont allés à la rencontre des gens les bras dans les airs, certains avec la Coupe Vanier.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Deux autobus attendaient les joueurs qui devaient se diriger vers le Stade Telus avant de célébrer leur triomphe dans la Vieille-Capitale.

« On a une semaine pour fêter ça », a déclaré en riant Nicolas Thibodeau, un joueur qui en était à son dernier match avec le Rouge et Or.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Les partisans sur place étaient encore sur l’adrénaline du match ultime remporté par leurs favoris.

« C’est important de venir les féliciter. Ce sont des jeunes qui ont fait beaucoup de sacrifices dans leur vie, c’est plaisant de gagner, on les remercie », a affirmé Françoise Baron qui a son billet de saison depuis plus de 20 ans.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

En direct au Centre Vidéotron

Même si la finale canadienne du football universitaire se déroulait en Ontario, ils étaient environ 10 000 personnes au Centre Vidéotron à pouvoir vivre en direct les derniers instants du match.

Ambiance au Centre Vidéotron pour la victoire du @rougeetor pic.twitter.com/7uBDcUct2I — Louis Deschenes (@LouisDeschenes6) November 26, 2022

« Québec ville de champions. Glen Constantin meilleur entraîneur au Canada », a lancé Medin Dergic alors que les joueurs du Rouge et Or venaient tout juste de soulever le précieux trophée.

Plus loin, Rodrigue Rioux enlève sa casquette du Rouge et Or pour l’exhiber à un autre partisan de la première heure.

« Regarde j’ai 10 étoiles pour les 10 Coupes Vanier, je vais pouvoir en rajouter une autre », a-t-il mentionné pendant que la célèbre chanson « We are the champions » faisait encore vibrer la foule.

Des partisans stressés

L’organisation des Remparts a visé dans le mille en présentant la finale du Rouge et Or sur l’écran géant du Centre Vidéotron avant le match des Diables rouges qui débutaient à 16h30.

Au quatrième quart, pendant que les joueurs des Remparts étaient sur la patinoire pour la période d’échauffement, les spectateurs étaient rivés sur les écrans réagissant à chaque bon coup des représentants de l’Université de Laval.

« Très stressant à la fin. Merci aux Remparts pour l’initiative », a souligné Émile Rochette.

« Le sac du quart de notre défensive, ça été la cerise sur le sundae pour assommer l’adversaire », a analysé Bernard Pelletier.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Pour Cynthia Perreault qui n’est pas une connaisseuse de football, l’occasion était belle pour encourager une autre formation de Québec.

« C’est un beau moment, très festif. Nous avons adoré le suspense des dernières secondes. »

Au tour des Remparts

Plusieurs partisans rencontrés ont tenu à souligner que les équipes sportives de Québec pourraient répéter l’exploit de 2006, soit d’avoir deux équipes qui décrochent le titre de champions canadiens à quelques mois d’intervalle.

Présentement, les Remparts de Patrick Roy sont au sommet de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

« On a une très bonne équipe, cette année c’est all in jusqu’au bout », a observé André Couturier qui voit ses Remparts à la Coupe Mémorial.

Parions que le président du Rouge et Or et des Remparts, Jacques Tanguay, y rêve déjà.