Les quatre pensées-pièges: comment se libérer des idées négatives

«Je suis maltraité.» «Je suis malfaisant.» «Je suis inadéquat.» «Je suis démuni.» Le psychologue clinicien Roger Marcaurelle, expert en thérapie de couple et formateur auprès des professionnels de la santé, résume par quatre pensées-pièges toutes les idées négatives qui sont susceptibles de traverser notre esprit à un moment ou un autre. Dans son nouveau livre Les quatre pensées-pièges, il explique ce qu’elles sont, ce qu’elles provoquent et comment s’en libérer. Sa démarche est à la fine pointe de la psychologie de la transformation personnelle.

Dans ce livre accessible et grand public, Roger Marcaurelle présente quantité d’exemples vécus en thérapie de la cohérence pour expliquer la démarche.

Il aide ainsi le lecteur à comprendre la logique émotionnelle, celle des apprentissages de vie qui nourrissent les émotions et les patterns indésirables.

Ensuite, il décrit comment désamorcer les rouages de cet engrenage problématique, explique les étapes de la communication générative, qui permet de mieux interagir avec les autres, et fournit des pistes intéressantes au sujet de la méditation, une technique qu’il maîtrise et enseigne depuis plusieurs décennies.

Le livre est un outil puissant pour les personnes qui veulent des clefs pour transformer leur vie et pour celles qui souhaiteraient consolider une démarche psychothérapeutique avec un intervenant.

COMMENT ON SE PERÇOIT

Roger Marcaurelle, en entrevue depuis Cacouna, au Bas-Saint-Laurent, où il habite maintenant, explique que ces pensées-pièges correspondent à des façons de nous voir nous-mêmes.

«On peut commencer par le constat des choses qu’on n’aime pas nous-mêmes dans notre vie. Tout ce qu’on trouve qu’on fait de trop : on se fâche trop, on est trop impatient, on vit trop de chicanes, on s’inquiète trop, on procrastine, on se fatigue, on mange trop. On dépend de choses qui sont nuisibles à notre santé. Tout ce qu’on peut appeler nos patterns indésirables.»

«On a tendance à répéter et reproduire ces comportements-là, avec un prix à payer qu’on n’aime pas avoir dans notre vie. Moi, ce que je dis, c’est que ces comportements-là qu’on ne peut pas s’empêcher d’avoir sont ancrés dans des façons de nous percevoir nous-mêmes dans diverses situations.»

DES PENSÉES FONDAMENTALES

Devant tout ce que ses clients lui racontaient comme problèmes, il a dressé des constats et s’est demandé s’il ne pouvait pas résumer ça dans un très petit nombre de pensées qui seraient fondamentales. Résultat : les quatre pensées-pièges dont il parle.

«Je n’ai pas rencontré de situations qui ne peuvent pas être ramenées à l’une ou l’autre de ces façons de nous percevoir nous-mêmes. L’aspect le plus fondamental d’un problème, c’est comment on se perçoit. On commence par identifier notre “trop”, ce qui est indésirable, et ensuite on essaie de voir de quelle pensée ça vient.»

Trop de pression?

Roger Marcaurelle explique qu’on peut être trop sévère envers nous-mêmes, par exemple avec la pensée «Je suis inadéquat». «Ça veut dire : je ne suis pas à la hauteur d’une norme, d’une exigence, d’un critère. Je ne suis pas parfait. N’importe quoi où on se diminue soi-même.»

On peut rester pris là-dedans et se sentir obligé de surproduire, de surcompenser.

«On est toujours sous le stress de ne pas être à la hauteur de quelque chose et on est toujours à se pousser, se donner de la pression pour essayer toujours d’être à la hauteur de ça, mais ça tourne sans fin. On s’épuise, on se stresse, on est constamment anxieux, à divers degrés. C’est un stress majeur.»

Par ailleurs, le psychologue note que la pandémie a exacerbé des problèmes qui étaient déjà présents, par exemple dans les couples, et observé que la solitude en avait accablé d’autres, augmentant l’anxiété et les troubles dépressifs.

♦ Roger Marcaurelle est psychologue clinicien, intervenant qualifié en thérapie de la cohérence, expert en thérapie de couple et formateur auprès des professionnels de la santé.

♦ Il est titulaire de trois doctorats.

♦ Il présentera des ateliers en ligne sur sa plateforme pensees-pieges.com à partir du 16 janvier.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«La pleine conscience des activités quotidiennes consiste à être simplement attentif aux expériences qui se présentent à moi au cours de la vie quotidienne, sans les juger ni les analyser. Cette présence attentive doit toujours être générée doucement et sans effort, sans crispation et sans tension. Dans ce contexte aussi, cette simple attention développe une certaine défusion par rapport aux pensées, aux sensations et aux émotions. Ce recul aide à se libérer des automatismes susceptibles de surgir dans le feu de l’action, à se donner une meilleure appréciation de la situation et à faire des choix plus éclairés.»

♦ Présent au Salon du livre de Montréal.