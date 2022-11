L'heure juste: Plante se trompe sur les coups de feu

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Jeudi, en entrevue avec Paul Larocque à l’émission Le bilan à TVA, la mairesse de Montréal Valérie Plante a affirmé qu’il « y a 30 % moins de coups de feu que l’année dernière à pareille date. »

LES FAITS

Mme Plante se trompe. Elle se base sur un reportage de La Presse qui rapporte une diminution de 30 % des évènements de coups de feu survenus sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal, mais uniquement pour les mois de juin à septembre. Quand on prend l’ensemble des évènements des 10 premiers mois de 2022 et qu’on les compare aux statistiques de l’année 2021, la différence est 22 % de moins. Et ce sans compter les mois de novembre et de décembre de cette année.

Le nombre de décharges d’armes à feu sans victimes est d’environ 25 % moins élevé en 2022 qu’en 2021. Du côté des tentatives de meurtre par armes à feu, on en observe 17 % de moins cette année par rapport à l’an dernier, et 12 % moins de meurtres par arme à feu.

Il faudra attendre janvier pour faire un bilan complet et voir s’il y a une réelle tendance à la baisse pour les derniers mois de l’année.

En observant le nombre d’évènements par armes à feu pour les années antérieures, on voit que 2022 a déjà largement dépassé les bilans de 2019 et 2020, qui étaient respectivement de 84 et 133.

Voici en résumé, le nombre d’homicides, de tentatives de meurtre et de décharges d’armes à feu à Montréal.

2019 : 84

2020 : 133

2021 : 213

2022 : 166*

Source : SPVM.

*Au 31 octobre 2022