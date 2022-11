Britishow: l’invasion britannique se poursuit au Cabaret du Casino de Montréal

Les hits d’Adele, Led Zeppelin, Dua Lipa, Tom Jones, les Beatles, David Bowie et autres Spice Girls prennent d’assaut le Cabaret du Casino de Montréal dès cette semaine, portés par les voix de Renee Wilkin, Yvan Pedneault et Pascal Dufour. L’invasion britannique est visiblement bien loin d’être terminée...

On connaît tous – de près ou de loin – le Britishow. D’abord lancée en 2017, la tournée a parcouru la province durant deux années, revisitant soir après soir l’histoire musicale anglaise. L’idéateur et metteur en scène du spectacle, Mike Gauthier, s’était à l’époque affairé à bâtir un « roadtrip musical » à travers six décennies de hits, empruntés aux plus grandes stars du Royaume-Uni.

« Après American Story Show, on m’a demandé de faire le même exercice, mais avec la musique britannique. C’était une suite logique ; le Québec a toujours été très ouvert à la culture britannique. On a une curiosité musicale et ça a cliqué très fort entre nous et plusieurs artistes anglais », explique-t-il en entretien au Journal.

Cette fois-ci, c’est dans une version remaniée que le Britishow a repris la route, d’abord au Capitole de Québec, il y a un mois. L’essence du spectacle est certes restée la même, tout comme sa mission. Mais les tableaux ont été revus, histoire de continuer à suivre l’évolution musicale et culturelle des dernières années.

La reine et Dua Lipa

C’est ainsi que des artistes tels que Dua Lipa – dont la carrière a explosé depuis la première mouture – se sont taillé une place au programme de la soirée et que le décès de la reine Elizabeth II, survenu à la fin de l’été dernier, est souligné par différents jubilés célébrés en son honneur. D’autres titres ont dû être amputés du spectacle, histoire de céder leur place.

« On aurait facilement pu faire un show de quatre heures, avance Mike Gauthier. Mais il a fallu faire des choix, enlever des numéros pour en ajouter de nouveaux. Et ça m’a permis de trouver des prétextes pour inclure des chansons que je n’arrivais pas à bien placer dans l’édition précédente », poursuit-il.

Le nombre d’interprètes passe également de quatre à trois ; Renee Wilkin, Yvan Pedneault et Pascal Dufour se partagent désormais la totalité des 112 chansons – la plupart interprétées en medleys, bien sûr – puisque Jérôme Couture a décliné l’invitation afin de se consacrer pleinement à sa carrière solo.

À l’international ?

Depuis les toutes premières représentations du Britishow, Mike Gauthier n’a jamais caché son souhait de voir ce projet voyager vers les oreilles de mélomanes américains ou encore européens. Des rencontres en ce sens avaient d’ailleurs eu lieu en 2019, mais la pandémie est venue freiner cet élan.

Mike Gauthier

« Je pense que c’est un spectacle qui serait parfait pour Vegas, ou même en Angleterre, pour le tourisme musical. Des gens de l’industrie britannique étaient venus jusqu’à Montréal pour voir le show et ils étaient intéressés à l’avoir, mais la pandémie a mis les brakes », raconte-t-il.

« J’aimerais encore l’exporter et j’ai l’impression que quelqu’un, un jour, va venir le voir et sera intéressé à le présenter à l’extérieur. Je suis certain que ça va arriver sans même qu’on le planifie nous-mêmes », conclut-il.

Le spectacle Britishow sera présenté au Cabaret du Casino de Montréal du 1er au 11 décembre.