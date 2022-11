Lotto Max: 66 millions $ à gagner

Les Québécois courront la chance de gagner une cagnotte de 66 millions $ au prochain tirage du Lotto Max qui aura lieu mardi.

Les joueurs québécois pourront donc gagner un gros lot de 60 millions $ et environ 6 Maxmillions.

Depuis le lancement du Lotto Max, plus de 3264 millions $ ont été remportés au Québec, répartis en 39 gros lots.

Parmi ces gros lots, trois s’élevaient à 70 millions $, les plus gros lots jamais gagnés dans la province.

En plus de ces gros lots, 211 Maxmillions, d’une valeur de 1 million $ chacun, ont été remportés par les Québécois, ainsi que 139 parts de Maxmillions.

Les résultats du tirage seront disponibles sur le site internet de Loto-Québec.