NFL: remplacer Zach Wilson, une sage décision des Jets

En temps normal, il est de mise de prêcher la patience envers les jeunes quarts-arrières, mais les Jets n’avaient plus le choix. Zach Wilson retardait clairement le groupe et la décision qui s’imposait était de le sortir de la mêlée.

• À lire aussi: Thanksgiving sourit aux Bills

• À lire aussi: Packers de Green Bay: Aaron Rodgers joue avec un pouce fracturé

C’est une situation très délicate chez les Jets. Zach Wilson, deuxième choix au total du repêchage de 2021, se retrouve cloué au banc. Les opinions quant à cette décision de l’entraîneur-chef Robert Saleh peuvent être polarisées.

Les uns estiment que le développement de Wilson doit primer sur tout, malgré les embuches au passage. Les autres sont d’avis que Wilson n’était pas à la hauteur et que les Jets devaient être proactifs.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Dans ces pages, j’ai maintes fois prôné une approche patiente. C’est une chose de miser sur cette approche lorsque l’équipe ne va nulle part et que les résultats importent peu. Ou encore, quand l’équipe performe et que le quart-arrière, malgré des hauts et des bas, montre des signes de progrès.

Dans le cas de Wilson, il devenait de plus en plus clair qu’il n’était pas au niveau par rapport au reste de l’alignement, qui semble réellement compétitif.

Plusieurs facteurs

Cette saison, Wilson ne complète que 55,6% de ses passes, le même taux que l’an dernier. Il est pourtant mieux entouré, malgré les blessures actuelles qui minent la ligne offensive.

Les Jets ont fait ce qu’il fallait en le dotant d’un receveur recrue de qualité en Garrett Wilson. D’ailleurs, si ce dernier évoluait dans un environnement plus productif par la voie des airs, il dominerait certainement ses pairs recrues à la position de receveur

Photo AFP

Pour en revenir au jeune quart-arrière, quatre fois cette saison il a complété des matchs sans la moindre passe de touché. Malgré tout, les Jets ont remporté trois d’entre eux, signe que la défense est prête à rivaliser avec les meilleurs adversaires.

Wilson ne s’est évidemment pas aidé après la défaite de dimanche face aux Patriots. Même s’il n’a complété que neuf de ses 22 passes pour 77 verges seulement, il a clairement dit qu’il n’avait pas l’impression de laisser tomber la défense des Jets. Et pourtant...

Bref, le message n’a pas bien passé dans le vestiaire et Wilson a eu l’air du jeune parvenu qui n’a rien à se reprocher.

Ce serait sauter aux conclusions bien trop hâtivement que de statuer que le pivot a un égo démesuré ou qu’il se croit tout permis parce qu’il a été un choix élevé au repêchage. Inutile d’aller plus loin là-dessus sur un individu que l’on ne connaît pas, mais une petite pause sur le banc pourrait lui être bénéfique.

Situation bien gérée

Pour Robert Saleh, il fallait une certaine audace pour reléguer le jeune aux douches et le remplacer par Mike White. Ce n’est pas comme si White avait prouvé quoique ce soit dans la NFL.

Photo Getty Images via AFP

Or, quand il a joué l’an dernier, l’attaque était beaucoup moins moribonde. Même constat quand Joe Flacco a pris les commandes de l’attaque en début de saison. Ce n’était pas si glorieux et dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit pas d’une solution à long terme, mais l’attaque répond mieux qu’avec Wilson.

Saleh a pris la bonne décision en considérant que son équipe gagne et qu’il ne pouvait risquer d’échapper son vestiaire aux mains de vétérans mécontents. Il a aussi agi avec tact en laissant la porte ouverte à Wilson pour un éventuel retour, plutôt que de le crucifier en public pour jouer au dur.

Chez les Jets, les étapes ont peut-être été brûlées plus vite que ce qu’anticipaient les dirigeants et le personnel d’entraîneurs. Les Jets gagnaient en dépit de Zach Wilson et non grâce à lui ou avec lui.

La vérité est que soudainement, l’heure n’est plus à l’apprentissage, mais aux résultats.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 12

JEUDI

MES CHOIX

Buffalo à Detroit (12 h 30) BILLS

NY Giants à Dallas (16 h 30) COWBOYS

N-Angleterre au Minnesota (20 h 20) PATRIOTS

DIMANCHE

MES CHOIX

Denver en Caroline (13 h) BRONCOS

Tampa Bay à Cleveland (13 h) BUCCANEERS

Baltimore à Jacksonville (13 h) RAVENS

Houston à Miami (13 h) DOLPHINS

Chicago à NY Jets (13 h) JETS

Cincinnati au Tennessee (13 h) BENGALS

Atlanta à Washington (13 h) COMMANDERS

LA Chargers en Arizona (16 h 05) CHARGERS

Las Vegas à Seattle (16 h 05) SEAHAWKS

LA Rams à Kansas City (16 h 25) CHIEFS

La Nouvelle-Orléans à San Francisco (16 h 25) 49ERS

Green Bay à Philadelphie (20 h 20) EAGLES

LUNDI

MON CHOIX

Pittsburgh à Indianapolis (20 h 15) STEELERS

*Équipes en congé: Aucune

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 9 en 14 (64,3%)

RÉSULTATS CETTE SAISON : 103 en 164 (62,8%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Broncos de Denver (3-7) vs Panthers de la Caroline (3-8)

LES BAS-FONDS

Photo Getty Images via AFP

L’attaque des Broncos ne débloque tout simplement pas et à ce stade-ci de la saison, il n’y aura pas une soudaine illumination. Russell Wilson continue de s’enliser. Cette semaine, cette attaque moribonde doit être juste un peu moins pire que celle des Panthers, qui gagne le deuxième plus bas total de verges par match dans la ligue et qui confie le ballon à un revenant qui voit des fantômes, Sam Darnold. Pour mieux digérer le spectacle, fermez vos yeux et bouchez-vous le nez!

Broncos par 3

Buccaneers de Tampa Bay (5-5) vs Browns de Cleveland (3-7)

LES BUCS RELANCÉS

Photo AFP

Forts de deux victoires de suite et reposés après une semaine de congé, les Buccaneers semblent repartis sur une belle lancée. L’attaque n’est pas au niveau de l’an dernier, mais commence à retrouver son synchronisme et à ramener le jeu au sol dans l’équation. Justement, les Browns ont été misérables face à la course à leurs deux derniers matchs contre des attaques pas forcément redoutables au sol (Dolphins et Bills). Les Bucs vont exploiter cette tendance à leur avantage.

Buccaneers par 7

Ravens de Baltimore (7-3) vs Jaguars de Jacksonville (3-7)

SOLIDE DÉFENSE

Photo Getty Images via AFP

La seule façon pour les Jaguars d’entretenir une parcelle de particule d’espoir, c’est d’alimenter à outrance leur porteur Travis Etienne. Il est solide récemment avec 424 verges à ses quatre derniers matchs, soit depuis que les Jags ont enfin réalisé qu’il avait du talent. C’est bien joli tout ça, mais les Ravens n’ont pas donné 100 verges au sol dans quatre de leurs cinq derniers matchs. L’arrivée du secondeur Roquan Smith rapporte déjà des bénéfices. La défense prendra le contrôle.

Ravens par 8

Texans de Houston (1-8-1) vs Dolphins de Miami (7-3)

PAS DE TAILLE

Photo AFP

La redoutable attaque aérienne des Dolphins devrait être à son meilleur face à des Texans qui ne pourront soutenir le rythme. Les Texans ne sont pas parvenus à inscrire 20 points dans cinq de leurs six derniers matchs. Le quart-arrière Davis Mills s’est vite cogné dans son plafond et Kyle Allen prend sa place. Peu importe, il ne fera pas la différence et l’attaque ne suivra pas le rythme. Sachant que les Dolphins sont l’une des équipes les plus explosives, difficile d’entrevoir un écart respectable.

Dolphins par 14

Bears de Chicago (3-8) vs Jets de New York (6-4)

ÇA BRASSE!

Photo d'archives, AFP

À la suite de sa sortie pitoyable face aux Patriots et de sa conférence de presse encore pire où il a paru se placer au-dessus des problèmes offensifs des Jets, Zach Wilson se retrouve sur le banc. Mike White prend sa place et il faut s’attendre à ce que l’attaque produise davantage, sans être dominante. Les Bears seront possiblement privés de leur quart Justin Fields. Si Trevor Siemian joue à sa place, c’est un cadeau inespéré pour la défense des Jets, qui joue déjà bien.

Jets par 6

Bengals de Cincinnati (6-4) vs Titans du Tennessee (7-3)

DUEL IMPORTANT

Photo d'archives, AFP

Les deux équipes vont bien et ce match sera critique dans la course aux séries. Les Titans tentent de se maintenir près du sommet de la conférence tandis que les Bengals ont une fin de saison ardue et ne peuvent l’échapper. Ce qui joue en leur faveur, c’est que lea Titans, même s’ils sont efficaces défensivement, allouent le huitième plus haut total de verges par la passe. Et voilà que Ja’Marr Chase devrait revenir pour les Bengals. C’est une énorme addition.

Bengals par 3

Falcons d’Atlanta (5-6) vs Commanders de Washington (6-5)

YOUNG DE RETOUR?

Photo AFP

C’est possiblement le moment où l’ailier défensif Chase Young renouera avec les Commanders. Il avait brillé à son année recrue en 2020 avec 7,5 sacs avant de s’effacer l’an dernier jusqu’à sa blessure. La ligne défensive des Commanders, dominante avec ou sans Young, va prendre le contrôle. Il faudra maîtriser le jeu au sol des Falcons, qui ont couru pour plus de 100 verges dans 10 de leurs 11 matchs. Sans l’ailier rapproché Kyle Pitts, le jeu aérien souffrira.

Commanders par 6

Chargers de Los Angeles (5-5) vs Cardinals de l’Arizona (4-7)

ÇA VA MAL!

Photo Getty Images via AFP

Les Chargers ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Les Cardinals sont dans un scénario identique. Deux grosses déceptions! Kyler Murray sera de retour à son poste de quart, ce qui en théorie augmente les chances des Cards de sortir de leur bourbier. La défensive est toutefois pénible à regarder, comme celle des Chargers. Les Chargers sont 29e pour les points accordés, tandis que les Cards sont 31e. Bref, ça va exploser quand ça explose, vaut mieux favoriser Justin Herbert.

Chargers par 6

Raiders de Las Vegas (3-7) vs Seahawks de Seattle (6-4)

REGAIN DE VIE?

Photo Getty Images via AFP

Pour la première fois depuis la semaine 3, Derek Carr a gagné plus de 300 verges par la passe dimanche dernier. Faut-il y voir les premiers signes d’un éveil tardif de l’attaque ou une simple anomalie de parcours? Il en faudra plus pour convaincre que les Raiders ont soudainement vu la lumière. Les Seahawks, à trois reprises lors de leurs cinq derniers matchs, ont concédé moins de 200 verges par la passe. À la maison, ce n’est plus l’aura d’antan, mais quand même une fiche de 3-1.

Seahawks par 3

Rams de Los Angeles (3-7) vs Chiefs de Kansas City (8-2)

MATCH DÉCEVANT

Photo Getty Images via AFP

Avant la saison, ce duel s’annonçait comme de la bombe. Moins de trois mois plus tard, c’est un immense pétard mouillé. Les Rams sont en chute libre et le quart Matthew Stafford manquera encore à l’appel. De la façon dont vont les choses, il est même permis de se demander si les Rams ne feraient pas mieux de le ménager pour le reste de la saison qui ne va nulle part. Les Chiefs, eux, sont l’une des rares formations de tête, qui ne déçoit pas. C’est pas le moment de nous faire mentir!

Chiefs par 13

Saints de La Nouvelle-Orléans (4-7) vs 49ers de San Francisco (6-4)

SUR UNE LANCÉE

Photo Getty Images via AFP

Les 49ers ont repris la tête dans l’Ouest avec panache, en remportant leurs trois derniers matchs. Ils peuvent gagner autant au sol que par les airs et leur défense, à part dans une dérouille face aux Chiefs, paraît toujours bien. À part Chris Olave, les Saints sont plutôt démunis pour faire mal aux Niners par la passe. Et Alvin Kamara? La brigade défensive de San Francisco n’a pas donné 70 verges au sol lors de ses trois derniers matchs. Les Niners sont trois semaines de suite chez eux.

49ers par 10

Packers de Green Bay (4-7) vs Eagles de Philadelphie (9-1)

UN SOUBRESAULT...

Photo Getty Images via AFP

Les Packers jouent carrément leur saison à chaque semaine à partir de maintenant. En cas de huitième défaite, les chances de participer aux séries seront pratiquement nulles. Ils risquent donc de jouer avec l’énergie du désespoir et traditionnellement, Aaron Rodgers excelle à heure de grande écoute avec une fiche de 13-2 à ses 15 derniers matchs. Sauf qu’il joue avec un pouce cassé et ne pourra faire de miracles. Les Eagles n’ont gagné que 289 verges par match lors des deux dernières semaines.

Eagles par 6

Steelers de Pittsburgh (3-7) vs Colts d’Indianapolis (4-6-1)

WATT TOURMENTERA MATT

Photo Getty Images via AFP

Les deux opposants éprouvent des ennuis offensifs, mais les Colts jouent mieux défensivement que les Steelers. Cela dit, les Steelers paraissent mieux avec TJ Watt dans l’alignement. Ils ont été dépecés par les Bengals, qui ont surtout fait les ravages par les airs. Or, les Colts n’ont pas cette force de frappe aérienne. Ces mêmes Colts sont aussi l’équipe qui a concédé le plus de sacs du quart (40) et Matt Ryan va en baver. Si les Steelers peuvent ouvrir la connexion Pickett-Pickens...

Steelers par 3