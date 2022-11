Pénitencier de Donnacona: autre saisie d’une valeur de plus de 90 000$

Un autre colis contenant des objets interdits totalisant une valeur en établissement de 90 760$ a été saisi au pénitencier de Donnacona, un établissement fédéral de sécurité maximale, mercredi dernier.

Dans ce colis, on retrouvait 364 grammes de haschich, 90 grammes de cire de cannabis, 100 grammes de tabac, une lame de scie à métaux, un téléphone cellulaire et quatre cartes SIM, indique par voie de communiqué le Service correctionnel Canada (SCC).

« Le (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements [dont] des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs », précise l’organisation.

Le SCC assure renforcer la vigilance et la surveillance en lien avec l’introduction d’objets interdits dans ses établissements pour assurer la sécurité de tous. On affirme également travailler en collaboration avec les corps policiers pour « prendre des mesures » auprès des individus qui tentent d’outrepasser ces interdictions.

« Le SCC a créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements », ajoute-t-on.

Cette ligne sans frais, 1-866-780-3784, assure l’anonymat de l’appelant et la protection des renseignements transmis.